陳妍希婚變現身「祝結婚幸福」！陳喬恩感動回文　鄭元暢伴郎帥翻

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▲陳喬恩（左圖左1、右圖左1）曝光自己身穿白紗的唯美照片，畫面超甜宛如拍攝偶像劇。（圖／陳喬恩IG）

▲陳喬恩（左5）和伴郎伴娘團合影，鄭元暢（右3）身穿黑色西裝現身，十分帥氣。（圖／陳喬恩提供）

▲陳妍希雖未到婚禮現場，還是於微博上發聲祝賀。（圖／陳喬恩微博）

女星陳喬恩與馬來西亞富二代老公Alan（曾偉昌），昨（22）日於馬來西亞蘭卡威的5星度假村舉行海島婚禮，婚禮上眾星雲集，各方好友紛紛到場送上祝福。婚禮伴娘由七朵花成員趙小僑、饅頭（邱緯芬）等人擔任，伴郎則是明道和鄭元暢，其中鄭元暢身穿一套黑西裝帥度爆表，也意外引發話題。而日前傳出婚變消息的藝人陳妍希也在微博上罕見發聲祝賀。陳喬恩的婚禮於昨日傍晚登場，而她也大方公開了3組不同風格的絕美婚紗照，分別為在海邊、洋樓前以及撞球桌前的。其中一組照片，陳喬恩穿著平口深V白紗，和穿著蝴蝶結西裝的Alan在海邊牽手，看起來相當唯美浪漫，宛如拍攝偶像劇般，散發甜蜜氛圍。而這場世紀婚宴伴娘團由陳喬恩的好姊妹「七朵花」成員趙小僑、饅頭（邱緯芬）、賴薇如、小絜（屈尹絜）擔任。明道和鄭元暢則擔任伴郎，畫面中鄭元暢身穿一襲黑色西裝，帥氣的臉龐配上超級大長腿，整個人魅力四散，瞬間成為外界關注焦點。此外，日前與陳曉傳出婚變的陳妍希，近期很少在社群上發文，雖然她人未到陳喬恩婚禮現場，但也在微博上罕見發聲了，陳妍希獻上深深的祝福寫下：「祝我最好的喬恩，擁有一輩子的幸福，愛妳。」而陳喬恩則感動回覆：「謝謝我妍希，愛妳。」