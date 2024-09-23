陳喬恩結婚老公曾偉昌是誰？《女兒們的戀愛》配對　藝術家背景曝

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▲曾偉昌與陳喬恩近期公布婚禮寫真。（圖／翻攝IG@alan.chen._）

▲曾偉昌與陳喬恩在《女兒們的戀愛》配對成功，並在2019年12月2日認愛，當時男方IG就被翻出與許多女性互動頻繁，陳喬恩也霸氣護愛。（圖／翻攝微博）

▲Alan曾在2022年為了民生社區的「街區藝術行動」作畫。（圖／翻攝IG@baozhenyang）

▲陳喬恩相當支持老公的藝術工作，在作品前留下可愛合照。（圖／翻攝IG@alan.chen._）

45歲女星陳喬恩近期在馬來西亞海島蘭卡威與馬來西亞籍老公曾偉昌（Alan）補辦世紀婚禮，雙方早在2022年就已經登記結婚，但當時受疫情影響，因此婚禮延遲到近期才舉辦，而婚禮現場更是眾星雲集，但卻有許多台灣觀眾對於陳喬恩老公這個人沒什麼印象，對此《NOWnews今日新聞》也在本文細數，這位大馬藝術家的將女神娶回家的過程。2019年10月，陸綜戀愛實境秀《女兒們的戀愛》第二季上線，節目中，陳喬恩和藝術家男嘉賓曾偉昌曾數次約會，培養出曖昧情愫，最終在11月28日最後一集中曾偉昌向陳喬恩告白，雙方配對成功，隨後曾偉昌與陳喬恩也在12月2日公開戀情，證實雙方戀情並非節目效果安排。不過就在曾偉昌與陳喬恩認愛後，就有粉絲翻找曾偉昌的Instagram，發現他追蹤了大量身材火辣的美女與網美，留言互動也相當多，引發部分陳喬恩粉絲質疑 Alan 是否真的愛上陳喬恩。Alan 也在2019年12月2日當晚立即發文表示，自己就是個普通人，而那些被外界說是網紅美女的女性，都是自己的朋友，也都有著正當職業。陳喬恩隨後也發文護愛：「Alan你的ins紅了，對被無辜牽扯的人很抱歉，希望不要打擾到人家。」陳喬恩與曾偉昌感情相當穩定，隨後在2022年3月31日登記結婚並宣布喜訊，但當時受到疫情影響，所以未辦婚禮。陳喬恩與 Alan 曾在2022年就以夫妻身分，登上另一檔實境秀《妻子的浪漫旅行》，兩人在節目中的互動也相當甜蜜。到了 2024 年9月下旬在馬來西亞海島蘭卡威舉辦婚禮，並在近期開始公布婚禮寫真畫面。在2022年2月17日，當時還是陳喬恩男友的曾偉昌就被媒體目擊在台北民生社區的牆邊作畫，原來是為了民生社區的「街區藝術行動」作畫，當時就有許多知名人士前往探班，最後留下了一幅明亮色系的山水畫，同時間展開INFINITY FANTASY夢幻無限個展。今年36歲的曾偉昌英文姓名為Alan，是馬來西亞華僑藝術家，平時創作主要以水彩畫為主軸，用色相當大膽且鮮明，在他的IG上，除了常常能看到他繪製的作品以外，最多的就是與陳喬恩的放閃合照，兩人常常到世界各地出遊，留下幸福的一瞬間。