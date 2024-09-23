陳喬恩結婚誓言說到淚崩　老公Alan暖幫擦淚超感人

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▲45歲的陳喬恩（左）在2年前和老公（右）登記結婚，如今補辦婚禮她感性喊話老公：「最好的人也許會來的晚一點，但你來了。」（圖／陳喬恩提供）

▲陳喬恩和老公的感人誓言，讓全場賓客一陣歡聲尖叫。（圖／陳喬恩提供）

45歲女星陳喬恩與老公Alan（曾偉昌）在2022年登記結婚，昨（22）日在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，許多藝人好友都特別到場祝福。陳喬恩在婚禮誓詞中提到之所以選在當地舉辦婚禮的原因，是因為蘭卡威是兩人的定情之地，並向Alan感性表白：「最好的人也許會來得晚一點，但你來了。謝謝你愛我，你就是我的家，我愛你老公。」陳喬恩一度哽咽到說不下去，老公則貼心拿出準備好的衛生紙替她擦淚，畫面相當動人。陳喬恩一開始先感謝家人朋友們的遠道而來，而一定要選在這裡、還要麻煩賓客轉機的原因，正是因為5年前他們在這裡牽起了彼此的手，蘭卡威就是兩人定情的地方，5年後回到同一個地點舉辦婚禮、身邊多了親友的參與，讓他們感到很幸福。陳喬恩向老公喊話：「你是我的愛人、我的家人、我最好的朋友、最完美的旅行夥伴，我們總是可以充滿新奇去探索很多事情、一起旅行、一起騎車發現台北美麗的小地方，我們兩個天天黏在一起，我想只有當兩個人在一起，比一個人更開心的時候，那就是結婚的意義。」陳喬恩說到情深處忍不住哽咽，老公替她擦眼淚後，她才又繼續說：「最好的人也許會來的晚一點，但你來了。像是上天為我準備、特別訂製的，在最好的時間，你的溫暖真誠讓直接又敏感的我變得柔軟，原來有一個靠譜的人在身邊真的會改變。」她認為兩人個性上的互補，讓生活變得平凡又有趣，也謝謝老公總是把她的安全感擺在第一位、讓她可以做自己，最後她甜蜜告白：「謝謝你讓我常常感覺到這個世界很好，而我也很好。謝謝你愛我，你就是我的家，我愛你老公。」老公Alan的致詞中也提到一切就像是命運的安排，感嘆兩人的相遇就像是命中注定，還幽默表示：「我爸說我們是六合的命，就是說命理各方面都很合，我雖然不太明白，可是我知道這個比中六合彩還難！」Alan許下承諾會永遠做老婆的太陽、照亮她，難過的時候一起度過，雖然陳喬恩情緒很豐富、難以預測，但他會永遠多給一點耐心和安定，不管遇到什麼事情都會當她最穩定的後盾，並把所有的愛都獻給老婆，以後的日子一起冒險、進步，一起把善緣修成正果。真誠的誓言令全場都十分動容、紛紛獻上代表祝福的尖叫和掌聲。