東海女大生雨夜遭公車輾斃　民代：台中不能再揹負行人地獄惡名

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2名東海大學女生昨晚行經台中火車站附近斑馬線時，慘遭轉彎的公車撞上，造成一死一傷慘劇。校友立委蔡其昌指出，台中交通事故死傷高居六都第一，中市府不能再歸咎用路人普遍不守法、人口和機動車輛數增長。市議員陳俞融也表示，「行人地獄」的惡名，絕對不能與台中畫上等號，市府必須對公車業者及司機產生約束力。65歲施姓男子昨晚9點多駕駛「巨業交通」305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口欲左轉往台中車站時，衝撞正走在斑馬線的2名東海大學女生，讀大三的會計系林姓女生被捲入車底壓在前輪下，當場失去生命跡象，大四法律系王姓女生全身擦挫傷送醫治療。施男酒測值為0，他向警方供稱當時天色昏暗，2名女學生皆身穿深色上衣，自己未注意到才釀禍。警詢後依《過失致死罪》嫌送辦，稍早已以20萬元交保。東海大學畢業的蔡其昌，今（23）日上午在臉書發文，指今年5月曾針對台中「交通事故死傷96523人高居第一」提出質詢，並請交通部協助與了解原因所在，但經會議討論，中市府將問題歸咎用路人普遍不守法、人口和機動車輛數增長，讓人難以接受。蔡其昌說，台中距離宜居和友善行人城市環境仍有檢討空間，改善方法絕非在各路口廣設科技執法、對司機重罰就能有效解決。他已持續向中央爭取經費，支持市府盤點的易肇事路口、人行環境改善工作，並請交通部多給地方一些幫助，中市府也須更積極進行整體改善，別讓市民朋友行走在恐懼之中。台中市議員陳俞融表示，距離上次北區英士路公車撞死母子悲劇才發生一年，竟又發生公車撞死行人事故，顯示市府聲稱的加強公車駕駛員道安教育訓練、加強實際查核及公車評鑑行車安全配分調整等作為「船過水無痕」，她呼籲，「行人地獄的惡名，絕對不能與台中市畫上等號」，要求針對事發地一帶街區的交通工程現況做徹底檢討改善。該選區的立委羅廷瑋，則定於下午3時，與市府交通局等單位進行現場會勘。