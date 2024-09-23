台灣「改校名之亂」延燒！Google出手制止了：正在移除違反內容

台灣的「改校名之亂」在社交媒體的推波助瀾下，迅速蔓延至全台多所學校。許多學校的名稱在Google地圖上被惡意修改為不雅字眼或其他不當名稱，像是被加入「監獄」、「勞改高工」等，惡劣行為引發了各界關注，同時有政府單位直接投訴給Google 要求處理，Google稍早表示「已採取措施、防止進一步濫用，並正在移除違反的編輯內容」。
因Google地圖為開放平台，任何人都可以對特定的地點進行編輯，當初的立意是要透過全民力量來優化地圖的準確性，但近日全台卻有不少學校的校名都被惡改成不雅名字，狀況一發不可收拾，全台北中南都有學校遭殃，台南市教育局已經接獲多起報告，並立即展開調查，確認有數所學校名稱被更改。
教育部已經聯繫Google，要求其儘快提出解決方案，以恢復正確的校名。台南市政府也呼籲各校透過「聲明商家擁有權」的方式來獲取管理權限，以便能夠及時修改不實信息。同時也要提醒民眾，隨意修改為不雅名字，可能涉及妨害名譽罪等法律責任。
Google今（23）稍早回應，針對近日台灣 Google 地圖上發生的校名遭惡意竄改事件，已採取措施、防止進一步濫用，並正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容。同時也解釋，允許用戶貢獻內容有助於保持地圖資訊的真實性和可靠性。
官方注意到 Google 地圖上偶爾會出現不相關的使用者原創內容，當發生這種情況時，會積極盡快進行處理。若大家有看到 Google 地圖上的資料或內容有誤，可向官方反映。
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教育部已經聯繫Google，要求其儘快提出解決方案，以恢復正確的校名。台南市政府也呼籲各校透過「聲明商家擁有權」的方式來獲取管理權限，以便能夠及時修改不實信息。同時也要提醒民眾，隨意修改為不雅名字，可能涉及妨害名譽罪等法律責任。
Google今（23）稍早回應，針對近日台灣 Google 地圖上發生的校名遭惡意竄改事件，已採取措施、防止進一步濫用，並正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容。同時也解釋，允許用戶貢獻內容有助於保持地圖資訊的真實性和可靠性。
官方注意到 Google 地圖上偶爾會出現不相關的使用者原創內容，當發生這種情況時，會積極盡快進行處理。若大家有看到 Google 地圖上的資料或內容有誤，可向官方反映。