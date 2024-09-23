公車撞死東海女大生！司機看到「2個黑影」就撞上　裁定20萬交保

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台中市2名東海大學女大生，昨（22）日晚間9時許步行經過中山路、綠川東街口時，遭轉彎公車撞上造成1死1傷。65歲施姓駕駛過失致死罪移送，他表示，當時2人穿黑衣，天色很暗根本沒看到，是視線死角。今（23）日檢察官複訊後，命施姓駕駛以20萬元交保。巨業交通305路公車在22日晚間9時10分，行經綠川東街與中山路口準備左轉時，疑似未注意到斑馬線上有行人，攔腰撞上正在過馬路的東海大學法律系21歲王姓女大生及會計系20歲林姓女大生，導致林女被捲入前車輪下，警消獲報後趕赴現場救援，不過林女被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後不治。施姓駕駛稱，當時天色昏暗、下雨，加上兩名女學生都穿暗色的衣服，左轉時沒有看到二人，才會撞上，施男連夜偵訊後移送地檢署，檢察官裁定施姓駕駛以20萬元交保。巨業交通發表聲明，昨晚發生在中市綠川東街、中山路口，該公司305路公車未遵守路口禮讓行人「慢停看」，導致左轉時撞上2名行人造成傷亡。有關這起交通事故造成行人傷亡，公司深表痛心與遺憾，在此表達十二萬分歉意，向事故當事人、家屬、東海大學師生、及社會大眾道歉，會負起相關責任。