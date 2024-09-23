公費疫苗10/1開打！醫示警：流感、新冠都要打　恐爆發到農曆春節

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▲賈永婕分享，自己從新冠疫情爆發後就是「疫苗乖寶寶」，當初有疫苗能打時，自己一符合資格就前往施打。（圖／記者吳翊緁攝）

▲成大醫院家庭醫學部主任吳至行強調，不能將新冠病度當成普通的「小感冒」對待，疫苗應每年更新。（圖／記者吳翊緁攝）

衛福部表示，今（2024）年新冠、流感公費疫苗將於10月1日開打，台灣家庭醫學醫學會今（23）日攜手防疫女神、台北101董事長賈永婕舉辦「秋冬防疫衛教記者會」，強調在去年冬天，新冠死亡人數是流感的9倍，呼籲「年長者」、「慢性疾病患者」、「在學兒童」，除了流感疫苗外，也要共同接種最新的「JN.1新冠疫苗」，賈永婕分享，自己從新冠疫情爆發後就是「疫苗乖寶寶」，當初有疫苗能打時，自己一符合資格就前往施打，她也才能在全台醫院跑透透，而不斷加打疫苗，也同時是為了家裡的3個孩子著想，只不過「新冠病毒還是持續在變異，因此才陸續有新疫苗出現，，這次擔任新冠肺炎衛教大使，她也和醫師共同提到民眾對疫苗的「3大迷思」。⚠️成大醫院家庭醫學部主任吳至行指出，許多人認為新冠感染已經和「小感冒」一樣，只會有輕微的呼吸道症狀，但，甚至慢性疾病、心血管疾病、糖尿病、癌症、肥胖等患者，重症風險更高，例如有心血管疾病，新冠死亡風險提升4倍，透析患者死亡風險更是高達10至430倍。⚠️吳至行提及，，目前的JN.1疫苗可以預防現在流行的變異株，無論過去有無接種新冠疫苗，都要記得接種最新的JN.1疫苗，以更新抗體，確保體內有保護力。⚠️台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國強調，，學童接種疫苗不但可以保護自己，更能保護同住的高風險族群。家長應讓兒童透過學校提供的校園施打服務接種疫苗。吳至行補充，無論是流感、新冠疫情，在開學、中秋節後依定都會出現新的高峰期，現在病毒可能處在潛伏期，，一路延燒到農曆春節都有可能。吳至行再次強調，過去人們對疫苗的想法，是希望透過一次的劑量，達到長久的保護，但病毒變化非常快，尤其是新冠；「，達到當下最充足的保護，所以醫生才會建議，疫苗要每年施打一次，每次給自己微微刺激，適應現階段病毒株。」