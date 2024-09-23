中職戰報Week 25／周思齊引退2天8萬人進場　中信戰績、票房雙贏

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▲中信兄弟在台北大巨蛋為周思齊接連舉辦2天的引退活動，連續在六、日吸引超過4萬名的觀眾進場，創下台北大巨蛋的入場紀錄。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲老將鄭凱文在上周扛了2場先發，共吃下11.1局、只失1分，亦是值得一提的隱形功臣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.11）

▲富邦悍將洋投羅戈，無疑是今年中華職棒最強洋投之一。羅戈本季投球局數144局，排名聯盟第4。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）

中華職棒進入倒數第2周的例行賽賽事，第25周的賽程中，賽事的主角無非是中信兄弟的周思齊，在台北大巨蛋迎來他的引退賽。20年的職業生涯，周思齊不僅成績好，人品更是職業球員的典範，也因此才能夠創下連2天4萬人滿場紀錄。除了中信兄弟近期票房、話題與戰績兼具，富邦悍將近期則靠投手群撐場面，洋投羅戈內容持續穩定，成為單季10勝級投手，亦讓富邦悍將在下半季尾聲有不同的新氣象。中信兄弟資深球星周思齊，上周迎來他的引退周。中信兄弟在台北大巨蛋為周思齊接連舉辦2天的引退活動，連續在六、日吸引超過4萬名的觀眾進場，創下台北大巨蛋的入場紀錄。周思齊的引退，代表著台灣職棒跨過黑暗期的堅持不懈，也代表著台灣的棒球有能力創造4萬人的滿場票房，是一個新的開始。攤開周思齊的棒球生涯，並非像一些職棒球星屬於天之驕子。從高苑工商的三軍陪練開始，努力不懈的地才，慢慢地提升自己的實力，才讓名字逐漸讓人看到，甚至是敲開職棒的大門。然而進入職棒後，成績穩定的提升，卻遇到環境的不穩定，打得好也因為經營團隊染黑而不一定能上場，得放「榮譽假」，這些過程他都撐了過來，才有現在眾人尊敬的周思齊。除了在道德上的堅持讓人敬重，對於年輕球員而言，周思齊在努力與回饋上的堅持同樣感染許多學弟。今年跟著一起訓練的高宇杰，身形不僅消瘦一圈，成績也再創高峰；在職業生涯已要兼顧訓練、比賽家庭的同時，卻要注意回饋社會，也感染了感情深厚的隊友王威晨，讓他也有萌生籌辦基金會的念頭。周思齊透露：「打了職棒之後，最重要的就是建立所謂的SOP，什麼時候該做什麼事情，照表操課、努力去做、堅持完成，成果就會慢慢累積出來。從開始提升重量訓練強度、去唸研究所、打造個人品牌、創立基金會、擔任球員工會理事長⋯就需要建立自己的SOP去完成一件件待辦事項。」就像是重量訓練的成果，不會一開始去做就成績飛天，身為超強的時間管理者，周思齊把每件事情都擠得密密麻麻，卻也都能照辦完成。隨著成績透過重量訓練與經驗的累積逐漸穩定，球場外的事項周思齊也辦得有聲有色，這也是為什麼他能成為有影響力的職棒球星。或許攤開生涯成績，周思齊不是最亮眼的那顆星，但討論到社會的影響力，他絕對是最努力的棒球員。即便要告別舞台了，周思齊仍想到的是當初踏入職棒時，那宛如流星畫過的誠泰Cobras，沒好好跟球迷道別，也希望讓這些老球迷看到現在的職棒不同了，可以進來坐坐看看球，甚至是看看周思齊的身影。這就是大家所喜歡的周思齊，永遠做得比別人更多，想得也比別人更遠，也難怪大家會這麼捨不得他褪下球衣，結束職棒的生涯。上周中華職棒賽程，許多場次因雨取消，而中信兄弟因為在大巨蛋舉辦主場賽事，並沒有受到天候所影響。雖然中信單周3勝3敗，勝率只有5成，但在下半季爭冠時刻、例行賽場次只剩下9場，仍能穩住平盤，對搶下下半季冠軍與年度戰績第1，仍佔有一定的優勢。嚴格來說，上周中信能取得5成勝率，並不是一件輕鬆的事。傲視全聯盟的打擊狀況，在近期陷入低潮，團隊打擊率僅有2成09、攻下18分，還不如團隊防禦率3.09、20失分來得亮眼。即便如此，包括年輕的曾頌恩、資深的張志豪，都在上周偶有佳作，透過適時的長打，在膠著的賽事中幫助球隊取得領先，甚至是贏下勝利。除了本季表現不錯的洋投群穩固先發輪值，老將鄭凱文在上周扛了2場先發，共吃下11.1局、只失1分，亦是值得一提的隱形功臣。特別是先發輪值在徐基麟上周二先發0.2局傷退，且傷勢不太樂觀的狀態下，鄭凱文可以成為本土先發的倚靠，在例行賽尾聲更顯難能可貴。目前中信下半季封王魔術數字M6，全年戰績封王魔術數字M9，打進季後賽的機會濃厚，加上資深球星周思齊的最後一季，召喚大家回球場看看老朋友的帶動下，上周主場票房亮眼。除了周六、周日的大巨蛋，創下4萬人滿場外；上周二的中秋節，在洲際主場亦創下6677人進場。本季中信目前已賽111場，平均觀眾人數超過萬人，累計超過115萬名觀眾進場，若接下來接近下半季封王與全年戰績封王，還可望再帶動象迷進場，創造中職票房新紀錄。富邦悍將洋投羅戈，無疑是今年中華職棒最強洋投之一。羅戈本季投球局數144局，排名聯盟第4，但只輸排名第1的統一獅勝騎士5局；壓制力部份，防禦率1.88、WHIP1.10，都屬於聯盟前段水準，更難能可貴的是在本季攻擊串連不佳的富邦陣中，卻能奪下10勝戰績。羅戈本季24場先發內容中，用球數鮮少破百，3位數用球場次只有3場，平均單場投球局數卻有6局，三振率超過25.5%，主要就在於他勇於跟打者對決，直球速度可超過150公里外，曲球與變速球也都是上乘球種，3種球路揮空率都超過3成。讓羅戈不論球數、左右打，都可把這3個球種投在好球帶內，也不怕被打者給擊中。除了好球率高、揮空率高，羅戈還有滾地球率高的特點，讓對手想要擊潰他，只能透過連續的短程安打，才有機會進補分數。而羅戈之所以能夠製造超過55%的滾地球，靠的是積極取得球數領先，讓打者在被迫出棒下，只能用防守好球帶的攻擊模式，才形成大量的滾地球。上周四羅戈對戰台鋼雄鷹，就展現高三振與高滾地球內容。先發7局用108球，只被擊出5支安打，雖然投出3次保送，但投出9次三振，另外也有4個滾地球出局。用高角度速球，搭配低角度的曲球與變速球，完全壓制台鋼打線，也幫助球隊贏下這1比0的投手戰，羅戈也因此拿到本季第10勝。今年上半季羅戈一度傳出有韓職球隊關注，但實際並無韓職球隊跟富邦接洽，羅戈也與富邦續簽半季合約。不過今年球季結束，羅戈投出亮眼成績，加上年僅27歲，還是有吸引其他聯盟球隊關注的可能。羅戈由於過往資歷並不顯赫，首季薪資並非頂級價格，富邦想要留下羅戈，勢必在薪資上有所提升才行。