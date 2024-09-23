烏龍麵驚見整隻蟑螂！店員神回「因為天氣熱」客傻眼　總部道歉了

食物中有蟲子，得到這樣的答案你能接受嗎？昨（22）日有民眾前往板橋車站的知名連鎖店「讚岐製麵所」用餐，結果才剛開始動筷，就發現碗內有整隻蟑螂屍體，讓他立刻產生反胃感，並立即反映店家，沒想到店員竟回「因為最近天氣很熱」。針對本次事件，總部也發聲道歉了。
一位民眾在臉書《爆廢公社》發文表示，昨晚7時40分前往板橋車站的讚岐製麵所用餐，卻吃到人生第一次店家附贈的「免費高蛋白蟑螂一份」，立即感覺噁心、反胃的感覺。
當事人隨即店員反映，得到的卻是一句淡淡回答「因為最近天氣很熱」，讓他氣憤大喊：「天氣熱就應該有蟑螂在麵裡面？看來你們一點都不吃驚，牠不知道爬過了你們多少的食材，真心覺得噁心。」
針對本次事件，讚岐製麵所也表示，板橋店在今（23）日開店之前，已經再做過一次清潔消毒，閉店後會再加強一次，同時也補充，每日店內皆有進行全面清潔消毒，也有配合專業消毒管理公司，每周一次的環境衛生管理服務，也會再要求現場同仁再加強現場環境衛生管理。
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當事人隨即店員反映，得到的卻是一句淡淡回答「因為最近天氣很熱」，讓他氣憤大喊：「天氣熱就應該有蟑螂在麵裡面？看來你們一點都不吃驚，牠不知道爬過了你們多少的食材，真心覺得噁心。」
針對本次事件，讚岐製麵所也表示，板橋店在今（23）日開店之前，已經再做過一次清潔消毒，閉店後會再加強一次，同時也補充，每日店內皆有進行全面清潔消毒，也有配合專業消毒管理公司，每周一次的環境衛生管理服務，也會再要求現場同仁再加強現場環境衛生管理。