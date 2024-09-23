大聯盟看到了嗎？台灣鄭宗哲單場猛打賞＋盜壘　打擊率飆破4成5

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台灣旅美野手鄭宗哲今(23)日在小聯盟3A展現火燙手感，擁有出色速度的鄭宗哲本場比賽擔任開路先鋒，並鎮守游擊大關，開賽首次站上打擊區就敲出安打，並成功盜上二壘，這也是鄭宗哲生涯在3A的首次盜壘成功。鄭宗哲的好手感持續發燙，鄭宗哲過去兩個球季幾乎都待在2A，不過打擊率幾乎都在2成5左右徘徊；