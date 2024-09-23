大聯盟看到了嗎？台灣鄭宗哲單場猛打賞＋盜壘　打擊率飆破4成5

台灣旅美野手鄭宗哲今(23)日在小聯盟3A展現火燙手感，單場敲出3支安打，上演猛打賞，外加一次盜壘，最終率領海盜3A以9：4擊退雙成3A。
擁有出色速度的鄭宗哲本場比賽擔任開路先鋒，並鎮守游擊大關，開賽首次站上打擊區就敲出安打，並成功盜上二壘，這也是鄭宗哲生涯在3A的首次盜壘成功。
鄭宗哲的好手感持續發燙，第3局又敲出安打，第5局再補上一支，完成猛打上，而海盜也在第5局打下6分大局，一舉擊垮雙城。
年僅22的鄭宗哲近期才升上3A，目前出賽6場，13打數敲出6支安打，都是集中在今天，打擊率也飆升到4成62。
鄭宗哲過去兩個球季幾乎都待在2A，不過打擊率幾乎都在2成5左右徘徊；本季雖然在2A打擊率僅2成18，但出現11支全壘打，也因此被球團看中，讓他升上3A磨練。
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鄭宗哲的好手感持續發燙，第3局又敲出安打，第5局再補上一支，完成猛打上，而海盜也在第5局打下6分大局，一舉擊垮雙城。
年僅22的鄭宗哲近期才升上3A，目前出賽6場，13打數敲出6支安打，都是集中在今天，打擊率也飆升到4成62。
鄭宗哲過去兩個球季幾乎都待在2A，不過打擊率幾乎都在2成5左右徘徊；本季雖然在2A打擊率僅2成18，但出現11支全壘打，也因此被球團看中，讓他升上3A磨練。