孩子年成長不足4公分？醫：需注意生長遲緩

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隨著現代社會環境快速變遷，生活方式改變和外部環境影響，越來越多的孩子在成長過程中面臨各種健康挑戰，尤其是生長遲緩和性早熟，可能對孩子生理與心理層面都造成影響，醫師提醒，若孩子年成長速率少於4公分，應進一步就醫檢查。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒遺傳及內分泌專科主治醫師蔡立平提及，家長可以通過定期觀察孩子的生長曲線，來初步判斷是否存在生長遲緩問題。蔡立平指出，如果孩子身高或體重持續低於同年齡段孩子的第5個百分位，或者年成長速率少於4公分，就應該進一步檢查可能原因。生長遲緩不僅會影響孩子身體健康，還可能對其心理發展造成深遠的負面影響。尤其是在校園環境中，身材矮小的孩子往往更容易成為霸凌對象，這不僅打擊了他們的自信心，還可能導致他們產生持久的心理陰影。此外，蔡立平還提到，胎兒出生體重小於妊娠年齡懷孕週數對應曲線的3%以下（Small for gestational age, SGA，以下簡稱：低出生體重兒，例如足月兒體重在2500公克以下）是另一個家長需要密切關注的問題。這些孩子通常是由於胎盤功能不全或其他母胎因素所致。雖然大多數低出生體重兒童可以透過營養補充在兩歲前追上正常生長曲線，但仍有約15%的孩子可能無法達到理想生長水平，可能需要考慮使用生長激素進行干預治療。生長激素治療的潛在副作用可能讓一些家長感到擔憂，蔡立平指出，雖然短期內這些治療可能會對內分泌系統產生部分影響，比方少數的人影響甲狀腺素，肥胖的人影響血糖，但大多數情況下，停藥後相關指標會恢復正常，每日施打的生長激素，在台灣已經使用接近三十年的經驗，在決定治療方案之前，必須進行全面評估和考量。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒遺傳及內分泌專科主治醫師顏瑞龍提到，在討論兒童生長發育問題時，性早熟議題也愈加受到醫療界的關注。性早熟是指女童在8歲以前或男童在9歲以前出現第二性徵的發育，例如胸部發育或生殖器官增大。顏瑞龍指出，肥胖和環境荷爾蒙是引發性早熟的主要原因。過多體內脂肪可能會促使性荷爾蒙提早分泌，而環境荷爾蒙如塑化劑等化學物質，則常見於日常生活中的塑膠製品、食物包裝材料或含有人工香精的護膚品中。顏瑞龍建議，家長應注意孩子體重控制，避免過度肥胖，這有助於降低性早熟風險。此外，家長還需警惕環境荷爾蒙的影響，儘量減少孩子接觸含有塑化劑或人工香精的產品。顏瑞龍也提醒家長，應避免讓孩子食用如雞皮、鴨皮、鵝皮、雞睪丸和雞屁股等食物，以降低性早熟的風險。如果家長發現孩子在8歲前（女童）或9歲前（男童）出現明顯的第二性徵，顏瑞龍提醒，應及時就醫進行檢查。目前，針對性早熟的治療主要是使用藥物來抑制性荷爾蒙的過早分泌，並根據孩子的骨齡和實際年齡來決定是否進行治療。