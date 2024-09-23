學權調查挨遭背離現實　教育部稱「仍具參考價值」：將邀學團共議

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台灣學生聯合會、台灣青年民主協會、EdYouth台灣一滴優教育協會等多個學生團體今（23）日指出，112年大專校院學生權利調查背離現實，要求退回重做報告。教育部回應，每3年進行1次的大專校院學生權利調查仍具參考價值，實施前有蒐集專家學者、學生團體在內的民間團體意見調整與新增題目，之後也將邀請學生團體參與討論，研討改善調查機制。台灣學生聯合會、台灣移民青年倡議陣線協會、性平教育20年學生倡議連線、台灣大學原住民學生反歧視行動小組、台灣障礙青年、台灣青年民主協會、EdYouth台灣一滴優教育協會今日在立法院研究大樓101會議室召開「退回重做！學權調查背離現實，教育部勿自欺欺人」記者會，指控教育部近期公布大專校院學生權利調查結果背離現實，未能準確反映多元群體學生實際面臨的問題，並且要求退回重做調查、強化制度落實與成效評估、加強對於多元學生群體支持、擴大調查範圍涵蓋國教端學生。教育部回應，現行大專校院學生權利調查是自民國106年起實施，每3年調查1次，均有維持8大項度，問卷設計、抽樣有其一致性，因此調查結果的比較仍具參考價值。教育部說明，大專校院學生權利調查題目實施前亦蒐集專家學者與學生團體在內的民間團體多元意見檢討修正，除了調整精進指標內容，民國106年、109年調查結果均達100%題目，112年調查予以刪除，另對調整與新增題目希望精益求精，更能清楚掌握學生權利的現狀。不過教育部提到，大專校院學生權利調查為了能夠精確掌握制度建立狀況，僅能明確在題目敘述是否保障基本權利狀況，屬於制度建立與否調查，有關各個大專校院實際狀況，單就現實觀察而言仍有精進空間，但也亦樂見校方與學生作為學校重要成員共同推廣多元議題，促進校園友善。關於學生團體反映，對於現行調查對象選擇、問卷設計及題目設定、擴大調查的範圍等精進的建議，教育部強調，將會邀請學生團體參與討論，啟動研討改善調查機制，也讓大專校院學生權利調查的程序與效益越來越好。