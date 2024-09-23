川普突拋11月若落選、不再選2028　分析揭可能原因：風向有變

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美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump），在22日播出的訪問中，聲稱一旦11月大選落敗，2028年將不會捲土重來，外界紛紛揣測這是否代表他將默認選舉結果。不過有外媒引述最新民調數字，暗喻川普此言的盤算、動機，可能並非表面所見那樣單純。英國《每日電訊報》報導，川普多次拒絕承諾，會無條件承認本次大選結果，而就在他發表上述言論之際，美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）公布的最新民調顯示，賀錦麗以49％勝過川普（Donald Trump）的44％，領先5%。這與該媒體公司今年7月進行的民調，結果明顯不同，當時川普還領先尚未退選的拜登2%。不只如此，賀錦麗在7月的民調中，選民對她的好感度僅有32％，50%的登記選民則對她持負面看法；短短2個多月，賀錦麗的好感度就大幅增加至48％，高於45%的負面觀感，也創下2001年911事件後，NBC調查前總統小布希（George W. Bush）好感度大增以來，最大的增幅紀錄。報導並引述哈特研究協會（Hart Research Associates）的民主黨民意調查專家霍維特（Jeff Horwitt）說法，認為7月時，烏雲與強風遮蔽了拜登總統的連任之路，但時至今日，風向似乎已逐漸轉為對賀錦麗有利。雖然報導並未直接點出川普拋「2028不再戰」言論的原因，但從文中所說的民調，以及回顧川普在7月一場造勢活動中，曾對在場選民喊話：「基督徒們，出來投票吧，就這一次，再過四年，你們之後就不用再投了。你們知道嗎，一切都會得到解決，一切都會好起來，你們不必再投票了」，研判川普此舉，不排除是以民調些微劣勢+不角逐2028，來激勵更多潛在的支持者將票投給他，營造一個「這次不投，下次就沒川普可選了」的形象。