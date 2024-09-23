大谷翔平用「50轟50盜」打臉！美媒認錯謝罪：他比貝比魯斯還要好

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在日前已經達成「50轟50盜」的大聯盟紀錄，今（23）日在對科羅拉多洛磯隊的比賽，他又將此成績推進到53轟53盜，在手術後的第一季就用難以挑剔的打擊表現，打臉那些曾經不那麼看好他的人。美國知名體育節目主持人Colin Cowherd近期在個人節目中承認自己錯估大谷的能力，直言「他比貝比魯斯（Babe Ruth ）更棒」。從踏進大聯盟的那一刻開始，外界對於大谷翔平要以「二刀流」之姿挑戰現代職業棒球，就是既期待、又帶有一些疑慮。甚至在這位日本球星已經完成如此之多的成就後，當去年他受傷時，還是有一些雜音質疑這樣的雙向作戰對他來說是否難以負荷。不過在今年正式完成MLB前人未曾達到的「50轟50盜」偉業後，大谷翔平讓這些聲音暫時消失，美國媒體《Essentially Sports》坦言： 「當大谷翔平本賽季加入道奇隊時，外界對他的期望很低，因為他正在從右肘傷勢中恢復，無法投球。但他驚人地改變了人們對他的看法。」《Essentially Sports》指出，大谷翔平本季先史上最快的速度加入40轟40盜俱樂部，之後又達成了50轟50盜壘，隨著他不斷打破紀錄，未來他將和貝比魯斯以及「A-Rod」Alex Rodriguez等傳奇比較。知名體育節目主持人Colin Cowherd過去在NBA、MLB和NFL等節目都有所涉獵，經常對於知名球員做出點平。近期他在自己的播客節目《The Herd with Colin Cowherd》中「謝罪」，承認自己當初對於大谷的看法是錯誤的： 「我承認我錯了。他比貝比魯斯更好，」他對自己不該將兩人相比表達歉意。大谷翔平如今已是許多人的偶像，甚至在大聯盟中也有不少人對他很崇拜，紐約大都會外野手Brandon Nimmo就說：「每個人總是在說貝比魯斯，但大谷也是有史以來最偉大的棒球運動員之一，我認為我們正在見證現代的貝比魯斯，」