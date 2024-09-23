王力宏離婚3年驚傳有新歡？聚餐緊貼神祕正妹　女方身分曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘瑋柏（左1）與王力宏(右2)中間坐著1名神祕女子（左2），外界瘋猜她與王力宏之間的關係。（圖／潘瑋柏IG）

▲現年32歲的黄瑋昕為大馬創作歌手，曾入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。（圖／黄瑋昕IG）

▲王力宏（左）2021年被前妻李靚蕾（右）爆料婚內出軌，優質男人形象崩壞。（圖／王力宏IG）

歌手王力宏2021年被前妻李靚蕾抖出桃色醜聞，愛家好男人形象瞬間幻滅，自從3年前爆出婚變後，他至今仍維持單身狀態。昨（22）日藝人潘瑋柏在IG曬出與王力宏、陳立農聚餐的照片，然而畫面中王力宏身邊卻意外出現1名長相甜美的正妹，令粉絲瘋狂猜測該名女子與王力宏的關係，而她的身分也隨之曝光。潘瑋柏昨日在IG上曬出私下聚會照，寫下：「英雄聯盟，食物都是我吃的。」畫面中出現王力宏、陳立農與1名身材性感的白衣女子。而值得注意的是，該名女子與王力宏肩膀有些許碰觸，瞬間引來粉絲瘋猜：「女生風采蓋掉一切了，她是誰啊」、「王力宏新女友？」而該名神祕女子的身分也隨之曝光，原來她是現年32歲馬來西亞創作歌手黄瑋昕（Haezee）。 2018 年在大陸選秀節目《這就是歌唱・對唱季》中表現亮眼，2021年發行首張個人創作專輯《LOVE MAZE》，並於隔年入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。本月20日，黄瑋昕與潘瑋柏、王力宏與陳立農在貴州參加「宜刻音雄聯盟超級演唱會」，而昨日她也在IG貼出同張聚會照片，寫下：「fun night.」