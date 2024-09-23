八仙氣爆陰影都回來了！夜市甜點店開幕放彩色煙火　逢甲學生怒譙

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台中市逢甲商圈一家提拉米蘇店昨天舉辦開幕活動，店家施放大量彩色煙火，並發出巨大聲響，附近居民和學生以為發生爆炸，跑出門見大量煙霧及粉塵炸開散逸空中，怒喊「真的超可怕！陰影都回來了！」環保局看了影片後認定，提拉米蘇店已造成空氣污染，可開罰1200元到500萬元。社群平台Threads今（23）日瘋傳一段影片，一群人高喊321倒數後，路口彩色煙火瞬間引爆，震耳巨響伴隨往上噴出、如倒掛瀑布般的各色煙火，夾雜大量粉塵煙霧滾滾上衝。許多網友留言「聽到聲音以為是氣爆，看到影片想到八仙塵爆」、「這什麼智障煙火秀？根本恐怖攻擊！」、「真的傻眼，很多人被嚇到」、「以為逢甲爆炸了，嚇到抱在一起」、「逢甲人那麼多，這樣是合法的嗎？只是一間提拉米蘇小餐車開幕欵」。事後業者發出簡短聲明，指「活動如有打擾到諸位，非常抱歉」。環保局接到報案後上門稽查，股長姚宗育表示，影片中已有造成空氣污染的情形，會要求業者說明，彩色煙火不屬爆竹煙火管理條例定義的專業煙火範疇，一般民眾可以施放，也不用事先申請，但要在空曠的地區，如果造成環境髒亂，另再開罰最高6千元。