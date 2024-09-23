安心亞認主動倒貼！記者會上直球對決「乾哥哥」：你喜歡我哦？

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▲尹馨（右）和安心亞（左）約好明年一起闖金鐘。（圖／記者嚴俊強攝）

▲張再興（左）飾演安心亞的乾哥哥，在演戲的時候忍不住對安心亞散發愛意。（圖／記者嚴俊強攝）

安心亞和張再興在犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》中飾演乾哥乾妹，張再興總是演出一種曖昧感，被導演制止，今（23）日在新戲首播記者會上，安心亞放得很開，一直主動虧張再興，「是我貼上去的啦！」還問張再興，「所以你喜歡我哦？」讓張再興招架不住。安心亞和張再興在劇中飾演「乾兄妹」，張再興總是擔心會吃到安心亞豆腐，安心亞展現大方，主動開黃腔說，「你聽過我最私密的聲音欸，感冒的聲音啊。」還問張再興，「所以你喜歡我哦？」讓張再興招架不住。張再興說殺青那天開心地背了安心亞，問起是誰主動的，張再興有點不好意思回答，安心亞馬上搶話，「我自己跳上去的啦，我在劇裡面就很盧，肢體上的盧，摩擦他的手臂這些。」問起張再興是不是喜歡的類型，安心亞說，「想清楚啦，越線都是要想清楚，說不定乾哥乾妹連朋友都當不成。」張再興爆料有場他要安慰失戀的安心亞，情不自禁想抱她，被導演制止，「導演說不要演得太有感覺，啊她就自己貼過來，導演也叫她不要貼。」張再興說，「本來想變CP，導演一直不讓我們變CP。」安心亞這次無緣問鼎金鐘，她表示，「我的目標就是把每個角色演好，明年再繼續加油。還是很幸運，有很多可以挑戰的角色。我是遺珠欸！美雲姐說我是遺珠，經過好幾輪，我都記得，她給我很大的鼓勵。」《女孩上場2》楊晴和羅宏正都入圍，安心亞說，「我有恭喜楊晴，宏正沒有，因為怕打擾，太多恭喜會回不完，他本來就是比較活在自己世界的人，我們在內心祝福他。」《孔雀魚》是由華視與公視台語台聯合製作的犯罪懸疑刑偵劇，由導演錢人豪執導，匯集尹馨、安心亞、藍葦華、莊凱勛、亮哲、張再興、夏靖庭、王自強、蔡明修等實力派演員，展現出生活在社會底層的小人物，如何在逆境中展現出生命的韌性和堅強，即便面對生活的重重挑戰，卻始終不放棄希望，努力尋找每個可能的機會來改善自己和他人的命運，《孔雀魚》不僅是一部刑偵劇，更深刻地描繪了人性的光輝與黑暗面，展示了即便是最平凡的人也有不凡的力量。