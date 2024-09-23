宜蘭捕獲活化石「龍宮貝」！博物館籲放生　漁民搖頭：不是保育類

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▲近期有漁民在龜山島外海進行補撈作業時，意外捕到一顆有億年歷史「龍宮貝」，價值上看百萬。（圖／海巡提供）

▲龍宮貝殼口具有一條細長的裂縫，裂縫長達貝殼周緣的一半，像是微笑的線條。（圖／國立臺灣博物館臉書）

▲龍宮翁戎螺是翁戎螺中最大型的種類，貝殼呈圓錐形，上有黃紅色火焰斑紋，因造型宏偉優美像龍宮，因而得名。（圖／國立臺灣博物館臉書）

近期在宜蘭頭城大溪漁港中，一位林姓船長在龜山島外海捕撈到俗稱龍宮貝的「龍宮翁戎螺」，而這個古老的生物去向也引發各界關注。對此，國立台灣博物館今（23）日就發文科普這個奇特生物的來歷，並喊話漁民讓「野生動物回歸大自然」，不過船長則認為龍宮貝並非保育類，會繼續尋求出售的機會。國立台灣博物館今（23）日在臉書上發文，提到龍宮貝過去曾在臺灣博物館展出，吸引了超過50萬人前來參觀的過往歷史，「1968年，臺灣漁民在東沙群島附近首次發現龍宮翁戎螺。1969年，基隆漁船又撈獲，其中2枚活體送至博物館，並經由當時臺灣大學林朝棨教授鑑定後於博物館展出，盛況空前，並曾帶動臺灣貝類研究的熱潮。」台博館也對龍宮貝的獨特身分進行科普，龍宮翁戎螺是目前最大的翁戎螺科物種，主要棲息於西太平洋深海，臺灣多記錄於東北角。由於其外型與宮殿相似，因此有俗稱為龍宮貝 。翁戎螺類的特徵為殼口具有一條細長的裂縫，長達貝殼周緣的一半，被認為是相當古老的形態特徵，對貝類演化歷史的研究具有重要意義，整個家族可追溯至寒武紀就已經出現於地球上。國立台灣博物館指出，發文原意為介紹此種生物知識，並呼籲「野生動物屬於大自然，整個種群的健康與繁衍至關重要，讓龍宮翁戎螺在所屬的自然環境中持續繁衍，這才是真正的守護。」不過貼文內容也引發爭議，隨後台博館也修正發文，「由於生活於深海，對其生態的了解仍然有限，有許多關於龍宮翁戎螺的精彩故事還待我們去發掘！讓我們一起支持海洋野生動物的基礎研究，從紮實的基礎研究才能研擬使海洋生態存續的漁業或人為使用規範。」至於這次被林姓船長捕獲的特別巨大的20公分的龍宮貝，目前仍在等待買家收購，據《中央社》報導，林姓漁民坦言，出海1趟要6、7小時，還花不少油錢，且龍宮貝有價值非保育類，這2天和妻子整晚在家沒睡守著，擔心水溫不夠低，不時去便利商店買冰塊降溫，不可能讓牠回歸自然，只要價格合理就賣，但是希望不要低於先前賣的6萬元。龍宮貝正式名稱為「龍宮翁戎螺」，誕生於顯生宙古生代寒武紀，距今約五億七千萬年至四億九千萬年前，比恐龍還要更早出現，還順利度過了奧陶紀滅絕事件，隨後在中生代（恐龍開始出現）大量繁衍，不過自新生代（哺乳動物主宰）時期數量開始逐漸減少。自1968年開始，陸續有漁民在東沙群島、釣魚台列嶼、台灣海峽捕撈到活體，可以說是真正的「活化石」。