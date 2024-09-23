曝國民黨設定「這人」為破口　郭正亮：搞不好第一個會期就陣亡

寶林茶室食物中毒案釀6死　消基會：累計32人參與提團訟

中央社

▲台北市寶林茶室信義A13店發生食物中毒案，造成6人不幸死亡。（圖／翻攝官網臉書）
▲台北市寶林茶室信義A13店發生食物中毒案，造成6人不幸死亡。（圖／翻攝官網臉書）
（中央社記者楊淑閔台北23日電）3月底台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒事件，消費者文教基金會今天表示，累計有32人參與提起團訟，包含6名死者的18名家屬，資訊彙整後，將儘速正式提起告訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
消基會6月17日召開記者會宣布為寶林茶室案受害消費者提起團體訴訟，此為其食安團訟首宗涉及死亡，估3個月內提告、求償金額可能破億。

消基會董事長吳榮達今天告訴中央社記者，消基會迄今累計接獲32人填妥請求權讓與同意書等相關資料，一起參與團訟，其中有18人是此案6名死者的家屬。

此團訟案的律師團召集人暨消基會名譽董事長蘇錦霞說，彙整診斷書等資料中，其中死者的配偶、父母、子女可請求精神、扶養賠償的費用，儘速於近期提起告訴，不過初判本月內尚來不及提告。（編輯：管中維）1130923

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

證實了！寶林茶室中毒案2死者死因「邦克列酸中毒」　成國內首例

寶林茶室奪6命！消基會啟動團訟　唯一重症倖存者：對外食有陰影

寶林茶室中毒案第6死！北市衛生局證實：46歲女病況惡化下午逝世

寶林受害者苦扛醫療費　蔣萬安：已啟動撥款程序墊付

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載