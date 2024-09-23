全聯「冷門商品整箱1200元」！店員結帳愣：超多人買　內容物搶翻

全聯福利中心據點多、販售商品多元，成為許多婆媽採買日常用品、生鮮蔬果的好去處，近幾年也因為推出自有品牌系列產品，加上有些商品只有全聯通路有賣，往往都會有明星商品出現，但你知道全聯的冷門商品是什麼嗎？近日就有網友分享自己去全聯買了「一整箱的水果探險隊」，要價1200元，貼文引爆網友熱烈討論加上瘋傳，許多人被萌翻，也釣出許多全聯店員表示：「原來冷門的商品在網路爆紅，難怪超多人來買」。
一名網友在社群平台IG貼文指出「每次在全聯的生鮮蔬果區看到『水狗』就好想要買一隻回家，沒想到最近得知這真的有在賣！而且還賣一整箱的，忍不住就衝去買！只要去櫃檯說你要『水果探險隊』就可以了！原價是1350元，如果有福利點的話，可以扣100點加上1200元加購，實在太可愛了啦！」
除了該網友影片破43萬人次觀看以外，同時在前兩天也有人發出同樣影片，觀看數更是衝到快300萬，貼文超過13萬人按讚，不少網友紛紛回應「這是什麼東西啦！怎麼那麼可愛」、「真假的，全聯有在賣這個玩偶？每次蔬果區都想帶回家」、「超喜歡蘋狗跟香蕉狗，快要可愛死」、「真的快被蘋狗可愛死，奇異狗也好可愛」、「我一定要去買一箱，太可愛了！」
事實上，這個全聯的水果探險隊老早就已經存在，是全聯2020年開始推出的「福利熊」好夥伴，都是用各種水果做成的狗狗，探險隊的成員包括「芭樂狗」、「香蕉狗」、「奇異狗」、「蘋狗」、「旺來狗」，每一種還代表的是不同的狗狗物種，像是奇異狗就是臘腸狗的化身、蘋狗則是馬爾濟斯、旺來狗則是柯基，真的超可愛！
由於網路影片的發酵，許多全聯員工也出面表示「基本上根本不會有人詢問要買這個娃娃....最近一堆人跑來買」、「當初進貨時覺得一定放在倉庫長灰塵，最近突然賣到沒庫存.....」、「這幾天超多人來問水果探險隊.....後來才知道這冷門商品在網路上爆紅了，看久了其實蠻可愛，歡迎大家來買水狗。」
全聯水果探險隊活力十足！人型布偶裝跳KPOP、16蹲超強
而如果有追蹤福利熊官方IG的人，應該都會常常被他們給萌翻，全聯官方常常都會有人穿福利熊以及水果探險隊的人形布偶裝大跳熱舞，像是前陣子(G)I-DLE的「Klaxon」、Energy的「星期五晚上」通通都有挑戰，布偶裝超難16蹲，搖搖晃晃搭配可愛的布偶裝，讓許多人全部被圈粉。
沒想到這次有人發現全聯有在賣一整箱的「水果探險隊」，而且價格上來說，5隻娃娃1200元，似乎許多人都能接受，看這網路上的熱度，全聯這下水果探險隊娃娃可能要賣到缺貨囉！如果想買的民眾都可以去全聯櫃檯問看看，不過也可能面臨缺貨的問題，都要有禮貌詢問店員才行哦！
🟡全聯水果探險隊娃娃
📍售價：整箱1350元（搭配福利點100點只要1200元）
📍內容物：蘋狗、芭樂狗、奇異狗、香蕉狗、旺來狗
📍溫馨提醒：商品內不含芒狗以及福利熊哦！
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除了該網友影片破43萬人次觀看以外，同時在前兩天也有人發出同樣影片，觀看數更是衝到快300萬，貼文超過13萬人按讚，不少網友紛紛回應「這是什麼東西啦！怎麼那麼可愛」、「真假的，全聯有在賣這個玩偶？每次蔬果區都想帶回家」、「超喜歡蘋狗跟香蕉狗，快要可愛死」、「真的快被蘋狗可愛死，奇異狗也好可愛」、「我一定要去買一箱，太可愛了！」
事實上，這個全聯的水果探險隊老早就已經存在，是全聯2020年開始推出的「福利熊」好夥伴，都是用各種水果做成的狗狗，探險隊的成員包括「芭樂狗」、「香蕉狗」、「奇異狗」、「蘋狗」、「旺來狗」，每一種還代表的是不同的狗狗物種，像是奇異狗就是臘腸狗的化身、蘋狗則是馬爾濟斯、旺來狗則是柯基，真的超可愛！
由於網路影片的發酵，許多全聯員工也出面表示「基本上根本不會有人詢問要買這個娃娃....最近一堆人跑來買」、「當初進貨時覺得一定放在倉庫長灰塵，最近突然賣到沒庫存.....」、「這幾天超多人來問水果探險隊.....後來才知道這冷門商品在網路上爆紅了，看久了其實蠻可愛，歡迎大家來買水狗。」
全聯水果探險隊活力十足！人型布偶裝跳KPOP、16蹲超強
而如果有追蹤福利熊官方IG的人，應該都會常常被他們給萌翻，全聯官方常常都會有人穿福利熊以及水果探險隊的人形布偶裝大跳熱舞，像是前陣子(G)I-DLE的「Klaxon」、Energy的「星期五晚上」通通都有挑戰，布偶裝超難16蹲，搖搖晃晃搭配可愛的布偶裝，讓許多人全部被圈粉。
沒想到這次有人發現全聯有在賣一整箱的「水果探險隊」，而且價格上來說，5隻娃娃1200元，似乎許多人都能接受，看這網路上的熱度，全聯這下水果探險隊娃娃可能要賣到缺貨囉！如果想買的民眾都可以去全聯櫃檯問看看，不過也可能面臨缺貨的問題，都要有禮貌詢問店員才行哦！
🟡全聯水果探險隊娃娃
📍售價：整箱1350元（搭配福利點100點只要1200元）
📍內容物：蘋狗、芭樂狗、奇異狗、香蕉狗、旺來狗
📍溫馨提醒：商品內不含芒狗以及福利熊哦！