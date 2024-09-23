全聯「冷門商品整箱1200元」！店員結帳愣：超多人買　內容物搶翻

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▲最近全聯的「水果探險隊」娃娃在網路上爆紅，一整箱搭配福利點售價1200元，造成瘋搶熱潮。（圖/IG@cy.lllin_）

▲超可愛全聯水果探險隊娃娃，經常都會有人在蔬果區看到它們出現，這次終於能帶回家！（圖/IG@chuu.yl）

▲水果探險隊是全聯吉祥物福利熊的好夥伴，官方IG經常有人穿布偶裝熱舞超萌！（圖/福利熊官方IG）

全聯福利中心據點多、販售商品多元，成為許多婆媽採買日常用品、生鮮蔬果的好去處，近幾年也因為推出自有品牌系列產品，加上有些商品只有全聯通路有賣，往往都會有明星商品出現，但你知道全聯的冷門商品是什麼嗎？近日就有網友分享自己去全聯，許多人被萌翻，一名網友在社群平台IG貼文指出「，沒想到最近得知這真的有在賣！而且還賣一整箱的，忍不住就衝去買！，不少網友紛紛回應「這是什麼東西啦！怎麼那麼可愛」、事實上，這個全聯的水果探險隊老早就已經存在，由於網路影片的發酵，許多全聯員工也出面表示、「這幾天超多人來問水果探險隊.....後來才知道這冷門商品在網路上爆紅了，看久了其實蠻可愛，歡迎大家來買水狗。」而如果有追蹤福利熊官方IG的人，應該都會常常被他們給萌翻，全聯官方常常都會有人穿福利熊以及水果探險隊的人形布偶裝大跳熱舞，如果想買的民眾都可以去全聯櫃檯問看看，不過也可能面臨缺貨的問題，都要有禮貌詢問店員才行哦！📍售價：整箱1350元（搭配福利點100點只要1200元）📍內容物：蘋狗、芭樂狗、奇異狗、香蕉狗、旺來狗📍溫馨提醒：商品內不含芒狗以及福利熊哦！