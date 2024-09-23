華視大樂隊指揮詹森雄離世　回憶「老三台大樂隊」的黃金歲月

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▲楊水金擔任台視大樂團團長期間，是台視大樂團的全盛時期。（圖／YouTube 廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲華視大樂隊第二任團長兼指揮詹森雄（右）14年前和張小燕在華視台慶合唱。（圖／華視新聞YouTube）

▲中視大樂隊指揮兼團長林家慶，曾獲頒金曲獎特別貢獻獎。（圖／林家慶 Facebook）

「華視大樂隊」知名指揮家詹森雄在今（23）日傳出離世的消息，或許現在的觀眾對他有些陌生，但詹森雄身為老三台樂隊指揮家，和眾多巨星合作過，許多重要場合都能看到他的身影，說是一代電視產業的靈魂人物也不為過。如今他的離去，也讓曾見證過老三台樂隊時期的觀眾，懷念起那段黃金歲月。「老三台樂隊」指的是台視、中視、華視各自所屬的專屬樂隊，他們會替電視台製播的綜藝節目進行現場伴奏的工作，不但可以為節目內容增色、帶來畫龍點睛效果，也是能替主持人更好掌握節目節奏的重要角色。而在綜藝節目尾聲，主持人總是會說一句：「感謝Ｘ視大樂隊！」來收尾，陣容龐大的樂隊，除了專業能力技術要夠好，甚至長相也都有挑過。節目中總能看到他們各個西裝筆挺，有時還會被主持人cue來講講話，讓所謂的「樂隊」成員都稍有知名度，尤其是老三台樂隊的指揮家—中視大樂隊的林家慶、華視大樂隊的詹森雄、台視大樂團的謝荔生和楊水金，更是有如大明星一般家喻戶曉。在1986年時舉辦的第21屆金鐘獎頒獎典禮中，綜藝節目主持人獎的頒獎人就是由老三台指揮家謝荔生、林家慶、詹森雄和中廣國樂團指揮顧豐毓合體頒發，可見他們在電視圈有著舉足輕重的地位。在老三台之中最早成立專屬樂隊的是台視，在台視開播之初，就有要籌備組成「台視交響樂團」的構想，找來大專院校音樂科系的畢業生與在校生所組成，之後又和「鼓霸大樂隊」簽約，把爵士樂伴奏引進綜藝節目，最後以鼓霸大樂隊的基礎組成了「台視大樂團」，在1971年正式登場，最初由謝荔生擔任指揮兼團長、副團長則是楊水金，在謝荔生因為生病請辭後，改由楊水金擔任指揮兼團長一職。楊水金擔任台視大樂團團長時，為台視大樂團之全盛時期，當時包括經典的《五燈獎》、《天天開心》、《龍兄虎弟》、《台灣紅不讓》等節目，都是由台視大樂團擔任伴奏，費玉清還會在節目上模仿楊水金指揮的模樣。詹森雄是華視大樂隊的第二任團長兼指揮，同時也是歷代三任團長中最為著名的一任，為許多華視火紅的大型綜藝節目伴奏，如《孔雀開屏》、《綜藝100》、《劉文正時間》、《臨風高歌》等等，早期詹森雄還會在節目上演唱歌曲，儼然是歌星等級的待遇。和許多巨星都合作過的詹森雄，最後一次公開露面已經是14年前的華視39周年台慶，當時他現身為華視慶祝、並和張小燕一起合唱《綜藝100》結尾曲，現在看來依舊是非常經典的畫面。而中視大樂隊是台灣第三個成立的電視樂隊，一直都是由林家慶擔任指揮兼團長，成員分別從各大夜總會網羅而來，據說成員當時在各大夜總會樂隊中都是領班級的人物，因為和林家慶的交情，才放下優渥的待遇和他出來闖一闖，節目錄製時，林家慶會分配哪段音樂該由誰來演奏。林家慶在2006年時獲頒第17屆金曲獎特別貢獻獎，他除了是中視樂隊大指揮以外，對於流行歌曲和古典音樂的融合交流上也做出了許多貢獻，長期投入流行歌曲的製作，寫出《祝你幸福》一曲捧紅鳳飛飛等等，在歌壇有著一定的影響力。隨著科技的進步，電視台環境也跟著日益變遷，伴唱帶、電子樂器的出現，讓電視台開始選擇以小規模、單人樂隊來取代原本的大樂隊模式，慢慢老三台大樂隊就開始逐漸面臨到要解散的命運。雖然時代的改變在所難免，但老三台的大樂隊永遠是觀眾心中的經典。