上任101董座收死亡威脅！賈永婕現身被保鑣圍繞　1句話親自回應

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▲今（23）日賈永婕以新冠肺炎衛教大使身分出席防疫衛教記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲如今已經升格101董事長兩週，賈永婕適應得非常好，沒有感受到太大的壓力。（圖／記者吳翊緁拍攝）

50歲女星賈永婕上任101董座以來風波不斷，不但收到死亡威脅，甚至被詐騙集團盜用身分在臉書成立「賈董投資社團」，讓她名譽掃地，不堪其擾報警。今（23）日賈永婕以新冠肺炎衛教大使身分出席防疫衛教記者會，身邊被保鑣、工作人員圍繞，她提及此事強調：「在網路上很多民眾覺得發言很自由，但切勿以身試法，會構成犯罪行為。」賈永婕先前在臉書發文透露，自己收到恐嚇信，他們已經報警，會冷靜低調地面對，今日提及此事，她強調：「我們第一時間就交給警方處理。」而先前有詐騙集團盜用她身分在臉書招募投資，對此，賈永婕也無奈直呼：「現在臉書太多詐騙了。」對於外界的質疑聲浪，她也看很開，「很多事情就算現在說還是有人質疑，不如讓時間證明。」如今已經升格101董事長兩週，賈永婕適應得非常好，「整個脈絡都在軌道上，每天睡6小時。」她透露現在的工作不是說下班就下班，往往就連私下都在思考公事，「現在工作不是坐在桌上才是工作，思慮還是在轉，隨時都會處理公事。」她認為每天都有不同事物要挑戰，「但人生有經驗了，會知道要怎麼處理。」賈永婕坦言，新身分不會為她帶來很大的壓力，但因為要思考的事情太多，無法像以前一樣深層睡眠，「很固定的7點會起來，這是很自然的事情。」她透露，之前疫情期間到處發送呼吸器，當時忙碌起來也是這種狀態，直言自己很怕無聊，最怕沒有事情做，「睡到自然醒當然很爽，但然後呢？」認為自己比較喜歡忙碌的生活。