26年來最大漲幅！泰銖持續升值　民間憂衝擊旅遊和出口業

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今年6月底泰銖兌美元已來到26年以來最高值，泰銖強勢升值，兑美元更是寫下自1998年第一季度以來最大漲幅紀錄。泰銖的走強導致當地旅遊業和出口發展陷入困境，業者紛紛呼籲有關部門採取措施解決情況。《泰國頭條新聞》報導，當地工業聯合會主席指出，泰銖升值主要原因是美聯儲大幅降息導致美元持續貶值。然而如此變化反而害到泰國經濟，泰國國內大量的私營部門生產經營陷入困境，不僅要面對生產成本提高和出口量減少的壓力，同時還要應對來自中國廉價進口商品的衝擊。由於泰國的主要產業為出口業和觀光業，泰銖升值對於產業競爭力來說非常不利，尤其出口業是泰國經濟發展的重要組成部分，佔據泰國國內生產總值的近60%。當地旅遊協會副主席則表示，儘管目前赴泰旅遊遊客數量仍是增長趨勢，但泰銖持續升值導致遊客消費意願發生變化只是時間問題，若泰銖繼續走強，未來可能會影響遊客數量。