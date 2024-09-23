高市圖《好繪芽》繪本創作班成果展登場

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高雄市立圖書館自2019年起開辦《好繪芽—繪本創作人才扶植計畫》，每年辦理創作班課程，今年度於3至6月開設共10天的系列課程。即日起至10月27日也於高市圖總館4樓潮間帶展區展出成果展覽，並透過分享會邀請創作者與參觀者互動，交流歷程與心得。高市圖館長李金鴦表示，今年共有90名創作者以優異的作品集來爭取30名的課程名額，每位學員的原創繪本從構思到成品皆充滿創意與個性，呈現出多樣化風貌，為此高市圖特別辦理成果展覽展示30幅原畫、23幅個人拼貼作品與萌芽歷程，讓更多讀者可以一窺創作過程中的點滴。今年度課程從「創作力」和「編輯力」的角度出發，帶領學員思考與觀察創作繪本需考量的各面向，並規劃7堂專業客座講師課程。課程由資深繪本作家周見信與聯經出版社童書主編周彥彤共同擔任導師。周彥彤回饋分享到，高市圖本身擁有一個豐富館藏的國際繪本中心，除了有非常多的參考資料外，館內夥伴們也有很豐富的繪本的知識。因此辦理課程不僅可以給學員很多的協助，老師們也能很放心地在這舒適的環境裡面把經驗傳授給大家，讓創作者們可以在這個場域裡放心的創作，是一個很棒的計畫。好繪芽計畫還設有繪本徵獎，每屆選拔3案具實力的創作計畫，以每案30萬元的高額獎助金、媒合出版、購書補助及後續推廣等支援，只要自好繪芽創作班畢業就能獲得角逐大獎的機會。第三屆「好繪芽獎」也熱烈進行中，即將於10月5日於高市圖繪本廣場舉辦「好繪芽一日遊」，透過頒獎典禮、繪本市集及出版媒合會，為所有繪本愛好者與創作者提供交流的平台，熱愛繪本與創作的民眾可前往共襄盛舉，感受繪本世界的精彩能量。