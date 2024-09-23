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自由車／23歲義大利好手蒂貝里最後一戰逆轉封王　一併抱回新人王

記者廖聿偉/綜合報導

▲面對最後的起伏賽段，蒂貝里選用美利達銳克多戰馬，一舉奪下冠軍。(圖/美利達提供)
▲面對最後的起伏賽段，蒂貝里選用美利達銳克多戰馬，一舉奪下冠軍。(圖/美利達提供)
為期5站的環盧森堡自由車大賽，進行最終站176.9公里，爬升突破3千公尺的賽程。巴林主將蒂貝里(Antonio Tiberi)抓準賽程後段進攻的機會，成為領先集團的動力來源，憑藉著這關鍵一擊，第4名進站的他入手充足的秒差，從原先總排第5的位置衝上總冠軍，也一併抱回新人王的獎項。

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在第4站的計時賽後，巴林主將蒂貝里(Antonio Tiberi)暫以10秒之差排名總成績第5，在差距甚微的情況下，領獎台的席次隨時有變動的可能，本場競爭變成格外激烈，最終年僅23歲的義大利好手蒂貝里，為職業生涯立下一次代表性成績。


蒂貝里說，「在前一站的計時賽亞軍後，今天的狀態甚至更好，我想著這是全力以赴的好機會，很高興順利達成任務。其實團隊早有預期這會是砲火不斷的一天，於是我等待適當的時機出手，選在最後的爬坡前出擊，非常開心能交出這樣的表現。」

繼上半季在環義賽取得總排第5及新人王後，這是蒂貝里首度取得多日賽總冠軍頭銜，2024賽季也成為他生涯一個重要的轉捩點。眼前還有世錦賽和環倫巴第等重要賽程，在稱霸這場職業系列賽後，接下來的他會帶著信心前往下一個目標！

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