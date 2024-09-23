Gogoro「公認最大敗筆」曝！機車族早就預言　開賣9年仍難逃死路

快訊／國家警報又響了！台中等4縣市大雷雨　最新暴雨警戒區出爐

記者張志浩／綜合報導

▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒中部以北民眾，留意短時間的劇烈降雨和雷擊。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒中部以北民眾，留意短時間的劇烈降雨和雷擊。（圖／NOWnews資料照）
台灣天氣持續不穩定，中午過後中部以北地區天空滿是烏雲，雨勢一陣一陣還穿插雷聲，中央氣象署今（23）日也發布「大雷雨即時訊息」，請民眾務必慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流等災情。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡15:45發布：苗栗縣、新竹市、新竹縣、臺中市

📍苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

📍新竹市：東區、香山區

📍新竹縣：竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉

📍臺中市：北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、后里區、神岡區、潭子區、新社區、石岡區、外埔區

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