新店、中和爆本土登革熱群聚　三介廟、天山公園有活動史

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疾病管制署今（23）日公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為20多歲男性、50多歲女性和70多歲女性，居住於新北市新店區新和里(2例)及中和區興南里(1例)，發病日介於9/16至9/20，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、後眼窩痛、腹瀉、噁心嘔吐等，衛生單位匡列55名密切接觸者目前無症狀，已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，並加強疑似病例監測。疾管署指出，3名個案潛伏期間與9/19花蓮縣本土登革熱個案均有新北市中和區興南里、景南里或新店區新和里活動史(為相連里別)，其中2名有三介廟及天山公園活動史，高度懷疑為同一起群聚案件。新北市衛生局已於9/22完成個案居住地及風險場域孳清及清消，本周將持加強里別孳清作業、並設立社區篩檢站，另針對三介廟至天山公園步道間插立警示旗，提醒民眾出入時加強防蚊措施，疾管署亦立即成立機動防疫隊，每日派員至疫情風險區協助新北市進行各項防治措施。今日疾管署副署長羅一鈞親率同仁偕新北市政府衛生局局長陳潤秋及中和區區長楊薏霖、新店區區長陳怡君共同視察興南里、三介廟及天山公園疫情風險區防治現況，下午臺北區管制中心主任劉士豪亦參與新北市政府登革熱跨局處防治會議，持續與各層級防疫單位密切合作，全力防範疫情。疾管署統計，今(2024)年截至9/22累計170例本土登革熱確診病例(其中入夏後累計6例，分別居住於新北市3例、高雄市2例及花蓮縣1例)，病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、新北市3例、嘉義縣及花蓮縣各1例；另今年累計215例境外移入病例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓及泰國各26例。疾管署提醒，目前全臺多有降雨，氣溫仍適合病媒蚊生長，呼籲民眾落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑以防範蚊蟲叮咬。疾管署呼籲，近期曾有前述里別活動史的民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速至新北市衛生局成立之社區篩檢站篩檢或就近就醫，亦籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。