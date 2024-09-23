深圳日童遇害掀恐慌！日商：上街不敢說日語、擔心下個是自己

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中國深圳日僑學校一名10歲男童，於18日上學途中遭44歲中國鍾姓男子持刀攻擊，導致腹部重創，最終搶救無效身亡，由於今年6月已發生過類似事件，此案也讓在中國的日本人、日系企業十分不安，日本輿論也持續發酵，一名居住在深圳的日本企業家對此就稱，此事讓他不敢在街上大聲說日語，專家更擔心未來日企恐加速撤離中國。外媒《美國之音》報導指出，該名日本企業家已經在深圳生活5年，他過去一直認為深圳是相當和平的城市，尤其是日僑學校所在的蛇口區更是「最富有、最安全的地方」，但男童遇刺一事發生後讓他和其他住在當地的日本人感到相當震驚，對他們的影響也很大。該名企業人士稱，如今自己和朋友如果在街上用日語大聲交談也會擔心，就算有99%是好人，但如果遇到了其中1%的壞人，根本無從判斷自己會不會成為下一個被打或遭刺殺的對象，所以現在上街反而不敢用日語交談了。深圳男童遇襲事件發生後，進駐中國的日系企業間蔓延著不安的情緒，日本松下（Panasonic）集團便宣布將讓日本員工及其眷屬，可申請暫時返回日本，費用由公司負擔，而其他多家日企包含東芝（Toshiba）、豐田（Toyota）等皆呼籲在中國的日籍員工要保持警覺、注意安全。由進駐中國的日系企業組成的「中國日本商會」在事後也發表聲明表示，將嚴肅地看待此次事件，並強烈要求兩國政府確保在中國日本人的安全，一名加入該商會的日系製造業高層表示，「帶著孩子全家派駐中國的員工，對於在中國生活的安全感日益降低，希望派駐中國的員工數量勢必會減少。」《產經新聞》指出，深圳曾被稱為是「中國矽谷」，是全球知名的創業中心，自1980年被指定為經濟特區後，深圳積極吸引外資，並快速發展。許多日系企業如TOYOTA和富士通等也進駐其中。長期觀察日本文化現象的商業及法律顧問福澤喬（Joel Fukuzawa）認為，未來日本企業是否會加速撤離中國，可以分為製造業、服務業兩者來觀察，前者在中美貿易戰與新冠疫情的影響下已經開始陸續撤離，此事發生後恐加速離開中國的進程，而後者可能還不會撤出中國，不過若反日情緒持續高漲，那麼服務業撤離速度將比製造業還快。