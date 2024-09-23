害怕「真主黨連環爆」重演　伊朗革命衛隊下令禁用通訊設備

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以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突急劇升級，在真主黨使用的數千台呼叫器和對講機連環爆炸、造成嚴重死傷後，伊朗「革命衛隊」（Revolutionary Guards）已下令所有成員停止使用任何類型的通訊設備，並針對這些設備和官員展開大規模檢查。根據《路透社》報導，伊朗革命衛隊正對所有設備進行嚴密檢查，自上週起盟友真主黨呼叫機與對講機的爆炸導致39人死亡，超過3000人受傷後，真主黨和黎巴嫩政府皆指控以色列是這些爆炸的幕後策劃者，但以色列並未公開回應相關指控。伊朗革命衛隊官員表示，伊朗針對以色列特務的滲透感到擔憂，尤其是以色列雇用的伊朗人，目前正針對革命衛隊的中高階成員進行內部調查，審查範圍包含他們在伊朗和國外的銀行帳號，以及他們與親人的旅遊紀錄等。伊朗革命衛隊官員也指出，真主黨使用的呼叫器和對講機遭引爆後，伊朗革命衛隊官員已主動聯絡真主黨接收了一些被引爆裝置的殘骸，將就此提供給位於德黑蘭的伊朗專家進行技術分析，以確認爆炸裝置的來源和技術細節。不過這位安全官員也拒絕透露擁有19萬名成員的革命衛隊，究竟是如何進行詳細溝通，僅稱目前正在通訊系統中使用端對端加密技術，以防範外界的滲透與攻擊。伊朗外交部、國防部和內政部目前尚未回應有關此事的置評請求。