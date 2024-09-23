最貴門票一張近16萬元！新加坡F1賽車經濟夯　吸金效應強

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▲我國駐新加坡代表童振源受邀出席新加坡F1賽車比賽。（圖／翻攝自臉書）





新加坡舉辦F1賽車比賽，帶來無限商機和收入，今年在9月20至22日於新加坡市中心濱海地區街道進行，賽道全長約5公里。新加坡F1賽車一張票最低是266新幣（6,650台幣），最貴是6,337新幣（158,425台幣）。不僅如此，周邊的飯店更是結合賽車活動，提供高端消費服務。例如，金沙酒店的「至尊配套」服務高達10萬新幣（250萬台幣），提供四個人的近距離現場觀賽、美食、住宿、交通、管家、夜店與賽後派對，每個人費用高達62.5萬台幣。我國駐新加坡代表童振源也出席此次盛事，他表示這項比賽為新加坡當地創造大量就業機會，包括賽事期間的籌備和運營需要大量的臨時和全職工作，涵蓋酒店、餐飲、安保、活動管理、運輸、交通、建築與工程服務等領域，約90%的賽事組織工作外包給新加坡本地公司。新加坡F1賽車於2008年第一次舉辦，今年已經延長到十天的F1賽車季，每一年大約都吸引25-30萬人觀看。除了比賽活動之外，新加坡政府規劃各種日間會議、展覽、文化活動、音樂會與夜間盛會，不僅增加新加坡的國際觀光收入，也提升了居民（包括龐大的國際外派人員）的生活品質與娛樂選擇。為了舉辦這場賽車盛會，新加坡政府提供可觀的補助，每年比賽成本約1.3至1.4億新幣，新加坡補助60%，亦即約8,400萬新幣（21億台幣）。但新加坡政府估算，每場比賽創造的增量觀光收入便約1.3億新幣，還提升國際知名度與商業投資。新加坡政府估計，每年吸引大約10至12萬高端國際客人到新加坡觀光，大幅提高住宿、餐飲、零售和娛樂產業，也創造很多國際高端交流、投資與商機。例如，每年約有三十場國際會展環繞F1賽車時間舉辦，包括TIME100領袖論壇、福布斯全球CEO大會、米爾肯研究所亞洲高峰會。過去14屆賽車總共吸引超過55萬國際旅客、創造超過20億新幣的增量旅遊收入、全球超過10億人觀看，更吸引國際媒體廣泛關注（例如，2019年產生約7千萬新幣的媒體價值），為新加坡帶來龐大的經濟效益，同時展示其國際大都會形象，進一步推動國際旅遊和商業投資。童振源代表認為新加坡F1賽車不僅創造短期經濟收益，還增強新加坡作為全球商業與旅遊中心的長期影響力，是一項十分有經濟效益的國際盛事。