市場關注Fed官員本週談話　美股早盤主要指數微幅上漲

我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週一（23）早盤小幅上漲，在美國聯準會（Fed）降息2碼後，投資人收拾樂觀情緒聚焦於聯準會決策官員發表對未來下一步的看法，以及後續逐漸出爐的幾季數據，至截稿前包含道瓊工業指數、標普500指數和那斯達克指數都出現微幅上漲。美股往年9月會出現低迷趨勢，但在Fed上周降息2碼後，美股三大指數出現齊漲，其中標普500指數上周逼近歷史新高，道瓊指數更收在紀錄高點。至截稿前，道瓊工業指數早盤上漲29點，或小於0.1%；標普500指數和那斯達克指數也各只約漲0.1%；費城半導體漲0.2%；台積電ADR漲0.2%。市場關注本周多名Fed官員對貨幣政策和美國經濟狀況的看法，包括聯準會主席鮑爾在26日發表的演說，週一亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）則率先表示，大舉啟動降息周期將有助於讓利率更接近中性水準。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）週一也表示，自己支持 Fed 上周的降息決策，稱通膨取得實質進展和失業率上升的風險，降息是「正確的決定」，而他也表達自己支持今年再降息兩碼，不過這個決定仍得依賴經濟數據推進政策。