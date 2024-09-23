俄軍機「3度侵犯領空」　日本自衛隊戰機緊急升空射彈警告

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日本防衛省今（23）表示，俄羅斯一架軍機今日下午3度侵犯日本領空，為此日本航空自衛隊戰機發射熱焰彈警告，並首度向俄軍反潛機使用熱誘彈實施「警告射擊」；日本內閣官房長官林芳正稍早也召開緊急記者會，證實已向俄羅斯表達嚴正抗議、強烈要求停止再犯。根據《日本放送協會》、《產經新聞》等日媒報導，日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示，俄軍一架反潛機「伊爾-38（Il-38）」於23日下午1時至3時（台灣時間中午12時至下午2時）3度進入日本北海道禮文島附近的領空。日本防衛省為此派出航空自衛隊戰鬥機緊急升空，並首次使用「熱誘彈」（Flare）等發射干擾紅外線制導彈做為向俄軍反潛機的警告射擊。林芳正表示，目前已向總理岸田文雄進行彙報此事，日方堅決守護領土、領海、領空，以冷靜且毅然的態度應對，並與美國等國家緊密合作，在適當的時間點向全國民眾和國際社會彙報，至於此次俄羅斯軍機侵犯領空，感到相當遺憾，「已透過外交途徑向俄羅斯政府表達嚴正抗議，強烈要求停止再犯。」