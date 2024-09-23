守護市民行的安全　盧秀燕動支二備金改善區里道路

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕上任後不斷強調「路平、燈亮、水溝通」為百姓安居樂業的基礎，也是營造宜居城市的首要條件，為提升道路品質，市長盧秀燕日前請各區公所主動巡視查報轄區待改善道路，經民政局彙整計有豐原、大里、梧棲、潭子及霧峰區8條道路亟待改善，所需經費計2500萬元。民政局長吳世瑋表示，改善工程於近期陸續啟動，預計年底前完成，感謝市長動用第二預備金挹注，展現守護市民通行安全的決心。吳世瑋指出，各行政區內都有一些日常生活中頻繁行走的巷弄，因規模不大無法列入市府大規模刨鋪工程範圍，但這些道路卻是民眾每天上下班、接送孩子、購物等必經之路，由於攸關市民行車安全，盧市長特別動用二預備金挹注豐原中正路691巷及中正路803巷、大里區東榮路(中興路二段至益民路二段)、西榮路(大明路至東榮路段)及現岱路81至151號、梧棲區信義街(含77巷)、潭子區大豐路一段(46號旁路口至48號)及霧峰區民權街等8條道路改善，總長逾2,600公尺。吳世瑋說明，此次將進行修繕的8條道路，都是在地里長在區務會報上多次反映爭取改善，盧市長也十分關心，儘管今年市府第二預備金預算被刪減5,000萬，在預算拮据的情況下，盧市長仍動用第二預備金2,500萬支持地方道路修繕，也期盼轄管公所儘快來進行施工，全力提升道路品質，確保市民擁有更安全、更舒適的行路環境。民政局表示，局長吳世瑋今特別前往豐原區社皮里中正路691巷及中正路803巷勘查，吳局長提到，豐原區社皮里中正路691巷(俗稱鐵支路巷)及中正路803巷，因緊鄰中正路社皮商圈，周邊環境繁榮，車輛往來頻繁，但路段巷弄狹窄，且道路鋪面經多次修補仍破損嚴重，此次在盧市長第二預備金挹注下，終於可以進行全面改善，目前全案進行設計中，預計今年底完工。民政局表示，此次區里道路改善分別補助豐原區62.7萬、大里區1,695.2萬、梧棲區329.3萬、潭子區26.8萬及霧峰區386萬，改善工程並由轄區公所發包執行，預計今年底前完工，市府團隊將持續致力打造用路人安全舒適的優質道路環境，實踐盧市長「富市台中，行人安全」施政理念，全力提升道路品質，為市民打造更宜居、更美好的城市環境。