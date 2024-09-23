公車輾斃女大生！巨業客運3年前曾撞死高一資優女　市府重罰120萬

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▲台中市巨業客運公車昨晚撞上2名女大生，造成1死1傷慘劇。（圖／讀者提供，2024.09.23）

台中市2名東海大學女大生，昨（22）日晚間9時許步行經過中山路、綠川東街口時，遭轉彎公車撞上造成1死1傷，事後肇事司機以20萬交保。台中市交通局表示，針對此嚴重交通事故，將對巨業客運進行重罰，依照公路法、虧損補貼作業規定、以及免費公車契約，初步概算處分金額約120萬元，同時將督促協助不幸死傷的民眾，進行後續賠償事宜。巨業交通305路公車在22日晚間9時10分，行經綠川東街與中山路口準備左轉時，疑似未注意到斑馬線上有行人，攔腰撞上正在過馬路的東海大學法律系21歲王姓女大生及會計系20歲林姓女大生，導致林女被捲入前車輪下，警消獲報後趕赴現場救援，不過林女被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後不治。施姓駕駛稱，當時天色昏暗、下雨，加上兩名女學生都穿暗色的衣服，左轉時沒有看到二人，才會撞上，施男連夜偵訊後移送地檢署，檢察官裁定施姓駕駛以20萬元交保。然而同樣在台中，清水嘉陽高中2021年發生一起車禍事故，就讀飛機修護科一年級的張姓女學生，清晨在校門口前遭巨業客運165號公車輾斃，張女家屬心痛指當時肇事司機連剎車都沒剎車，愛女被公車前輪、後輪輾過，整條馬路都是屍塊。2022年12月在中醫大附醫旁，一家三口走在北區學士路與英才路口的行人穿越道過馬路時，遭到左轉的豐原客運280路公車撞上，造成母子同時身亡的事件，台中因此被冠上行人地獄惡名。交通局今天也立即緊急召開市區公車行車安全檢討會議，要求所有業者召回所有駕駛員進行行車安全教育訓練，務必落實路口轉彎停看行，確認公車周遭沒有其他用路人才可於路口轉彎 。據交通局統計，巨業客運在過去5年已共造成2死、另有69件受傷事故，強調此次重大肇事案件亦將列入今年的公車評鑑成績，大幅影響巨業客運今年請領的補助金額。