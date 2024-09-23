周思齊引退賽後隔天下二軍！生涯下一步有規劃　將任辜董特別助理

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上周末剛剛完成個人引退賽，中信兄弟球星「周董」周思齊今（23）日根據中華職棒官網異動公告，被球隊降二軍。目前兄弟本季還有9場比賽，周思齊是否會回一軍比賽，就看球隊怎麼決定。中信兄弟老闆辜仲諒昨天也宣布，周思齊之後將擔任他在亞洲棒球總會會長的特別助理，繼續為棒球做貢獻。周思齊引退賽連兩日湧入4萬名球迷入場，締造台灣體壇新紀錄；首日請來台灣天團五月天開唱，氣氛溫馨、感人；而第二日則有長達近1.5小時的引退儀式，包括三段影片，還有一代象至四代象的代表人物，一起獻上祝福。而現場儀式也感人、溫馨，也讓周思齊忍不住落淚，不斷擦拭淚水。周思齊致詞時也特別感謝前備的照顧，同時也鼓勵年輕的球員，要努力練球，把兄弟精神傳下去。最後所有的教練、隊友和前隊友也依序獻花，有許多球員都難掩情緒，抱著周思齊哭。至於在引退之後周思齊下一步是什麼？中信兄弟球團老闆辜仲諒昨天在引退儀式上正式宣布，周思齊將擔任他在亞洲棒球總會會長的特別助理，並提到「思齊有著熱情與專業，未來會有很多事情等著他去做」。