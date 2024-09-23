日最大在野黨新黨魁出爐！前首相野田佳彥當選　曾喊挺台入CPTPP

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日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨），於今（23）日舉行黨代表選舉（黨魁選舉），在經歷兩輪投票之後，最後由67歲的野田佳彥擊敗勁敵枝野幸男，成為立憲民主黨的新任黨代表。根據日本放送協會（NHK）等日媒報導，日本國會僅次於執政黨自民黨的第二大黨立憲民主黨23日下午1時起在東京港區的飯店召開臨時黨大會，並公布了截至22日結束的地方議員及黨員、支持者所謂的「地方票」結果，隨後進行國會議員及公認候選人投票與開票。這次立憲民主黨黨代表選舉，共有前首相野田佳彥、前黨代表枝野幸男、現任黨代表泉健太、眾議員吉田晴美4位候選人參選。第一輪投票（總計740點）的投票中，其中野田佳彥獲得了267點、枝野幸男獲得206點，泉健太及吉田晴美則分別獲得了143點及122點。由於4位候選人獲得的票數皆未能過半，因此進入第二輪投票，由野田佳彥、枝野幸男進行決選投票。最後野田佳彥以國會議員票204、都道府縣票28，合計共232票，擊敗了合計共108票的枝野幸男，當選新任立憲民主黨黨代表，任期至2027年9月結束。野田佳彥在當選後透露，他抱有著奪取政權的決心，並表示，「眾議院的解散與總選舉必定會在早期階段舉行，因此我希望從今天開始準備戰鬥。希望能在明天（24）上午前確定人事大綱，並在下午召開兩院議員總會，獲得大家的批准。」他更要黨內團結一心、攜手合作，共同邁向「擊敗自民黨」的目標。野田佳彥與台灣關係甚佳，在今年8月時也曾訪台，出席「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」。當時他在開幕式中致詞，談及台海議題時兩度強調，堅決反對任何以武力改變現狀的企圖，並表達支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、以觀察員身分參與世衛大會（WHA）。