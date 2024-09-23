PTT完全登不上去！鄉民嚇「還以為倒站了」　原因曝光：難受半天

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台大批踢踢實業坊（PTT）是台灣最具影響力的論壇。（圖／翻攝自PTT臉書）

▲近期PTT不斷出現500 錯誤之亂。（圖／翻攝自PTT）

台灣最具影響力的BBS論壇「批踢踢實業坊」PTT，從前幾天開始就一直出現連線異常，讓大批鄉民不斷哀嚎，而從今（23）日下午2點開始，更是完全登不上去，對此，PTT早在先前就預告，，並維修PTT網頁版，預計將在14:00 至 19:00 間暫停服務。今（23）日下午許多PTT鄉民紛紛在網路社群上崩潰表示，歷經前幾天的「500 – Internal Server Error / Server Too Busy」錯誤之亂後，好不容易找到方法登入，卻又在今（23）日下午開始出現異常。而實際前往PTT官方臉書查看，才發現早在9月11日，站方就已經預告將進行設備異動，因此許多鄉民也紛紛在下方留言，「我以為倒站了」、「綠色乖乖要多放一點，加速快伺服器維護」、「戒斷症狀有點嚴重，難受5小時」、「最近連線真的很不穩，希望這次維修能用好」。但若是當今天晚上7點維修完成後，鄉民仍無法進入PTT，則有2種方式可以嘗試排除狀況：此次PTT當機的服務，似乎只有網頁版功能出現錯誤，一般Google到的PTT結果都是進入網頁版頁面，也就是網址列開頭為「https://www.ptt.cc」的網頁。可以將原先的「https://www.ptt.cc/」網址改為「https://ptt-info.tw/」，即可順利使用網頁版PTT。若是使用瀏覽器，也可以在網址欄輸入「term.ptt.cc」，即會顯示PTT登入頁面，成功登入後就能順利使用PTT服務，但此頁面操作方式是使用鍵盤，而非滑鼠點按，習慣網頁版的鄉民，可能需要一段時間適應。