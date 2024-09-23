iOS 18全新「控制中心」網友不買單！怒酸：庫克自己應該沒用過吧

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▲iOS 18控制中心(左)有網友認為不如iOS 17(右)來得好用。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18控制中心內的連線頁面，無法調整功能欄位的順序，讓網友覺得不夠好用。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iOS 18日前開放更新，加入多項新功能，但可能剛更新，用戶還不是很習慣，頻頻發出抱怨，其中全新的「控制中心」網友就不買單，認為明明可以很直覺操作的功能，卻變得更加複雜，將蘋果極簡美學拋諸腦後，且部分頁面無法調整功能列的位置，更是讓網友用起來卡卡不順手，甚至怒酸：庫克自己應該沒用過吧。iOS 18控制中心全面改版，按左上「+」的符號，可直接開啟「控制項目」選項，自行加入或刪除特定工具，而拖曳右下的符號可調整圖示大小，還多了分頁功能，像是「愛心」分頁可快速取用自己最常用的控制選項群組。「音符」的符號可以快速進入媒體播放，而在最後「連線」圖示功能內可以快速進入像是飛航、AirDrop、Wi-Fi、熱點、藍牙等連線相關的設定。但看似充滿自由的的控制中心，其實部分功能是無法移動的，像是連線頁面內的WiFi 、行動數據、AirDrop 、飛航模式等其實無法改變順序。此外更新後的原始設定上把AirDrop拉到上面的位置，而將藍牙圖示縮小，因此容易有誤觸，需要多一點時間才能適應。針對此一改版，網友直言「越改越安卓，精簡都沒了，還要自已移掉」、「iOS 18 除了照片之外，第二失敗的就是控制中心」，還有人怒噴「庫克肯定沒有自訂他自己的控制中心，不知道這介面多爛」，同時也不解，明明藍牙、行動數據都可以獨立拉出來，分頁的排列組合卻想不到要給用戶調整」。其實iOS 18的控制中心記者覺得還算是好用，自由度相對高了很多，而想要順手則要自己先調整過，自行拉整圖示大小，拉大圖示後還會有中文說明，可以更快速的找到想要的功能，且如果覺得新增加的分頁很干擾，也可以到該分頁後直接刪掉，唯獨比較困擾的是Airdrop被塞在連線方框內，很容易誤按到Wi-Fi，且無法獨立拉出。