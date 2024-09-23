福原愛洋裝領口太低！直播一彎腰差點大走光　觀眾嚇死：這能播嗎

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▲福原愛培養出寫毛筆字的興趣，曾經多次展示書法作品。（圖／福原愛微博）

▲福原愛在直播中寫書法，洋裝領口太寬鬆，一傾身差點走光。（圖／微博）

日本桌球天后福原愛離婚3年多，因為出軌疑雲導致形象一落千丈，為了生計轉往中國大陸發展，重心都在經營對岸市場，經常開直播帶貨賺錢，不過她近日在直播中表演寫書法，沒注意衣服領口太低，差點放送走光事故，在線的網友嚇得提醒：「這能播嗎...」福原愛近年愛上寫書法，過去多次分享毛筆字作品，日前她開直播公開寫字的過程，福原愛長髮用鯊魚夾夾起，穿白色毛呢一件式無袖洋裝，由於領口為大U字設計，當她一彎腰提筆書寫，雙峰和內衣險些露出，逼近春光外洩的邊緣，讓人看得捏把冷汗。許多網友眼見福原愛有走光之虞，紛紛留言提醒：「愛醬的洋裝要小心啊」、「領口太大了」、「這能播嗎...出事了」、「我的天啊！這也太不小心」、「差點露了啦！」起初工作人員還沒意會，隨後似乎是看到評論，立刻走進鏡頭幫福原愛調整衣服，才化解尷尬場面。為了賺生活費，福原愛年初獻出直播帶貨初體驗，觀看人數雖然很踴躍，但真正下單的寥寥可數，不到3000人，總營業額數字慘烈，還被網友酸：「為什麼要買一個小三賣的貨」、「我不會對這個有爭議的女性購買東西！」福原愛和前夫江宏傑的跨國官司3月15日達成和解，目前與「橫濱男」感情穩定的她，日前上節目被問及是否害怕再一次結婚，福原愛尷尬笑說：「我嗎？再一次婚姻，看緣分吧！我覺得這個東西，誰也說不准！」她認為人生會發生什麼事很難說，「所以不管是什麼事情，不要定得那麼死」，一番話似乎不排除再婚的可能性。