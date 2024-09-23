《黑暗榮耀》、《善宰》的他們都痛失本名！舒華被叫秀婷：誰啦？

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▲林智妍在《黑暗榮耀》中飾演朴涎鎮讓人印象深刻，連家人朋友都叫她「涎鎮」。（圖／Netflix）

▲《黑暗榮耀》中飾演全宰寯的演員朴成勳，去到哪都被叫成「宰寯」。（圖／IG：boxabum）

▲邊佑錫因在《背著善宰跑》中飾演善宰大爆紅。（圖／ byeonwooseok IG）

▲孫錫久（左）在《我的出走日記》中飾演「具氏」，展現厭世頹廢風魅力。（圖／孫錫久IG）

▲黃寅燁以《女神降臨》中「韓書竣」一角獲得高人氣。（圖／friDay影音）

▲(G)I-DLE台灣成員舒華曾被外國粉絲錯叫成「秀婷」，因此有許多粉絲跟著叫。（圖／舒華IG）

有許多演員因為在劇中的表現太深植人心，導致觀眾比起本名，更習慣以角色名來稱呼他們。像是《黑暗榮耀》中的角色朴涎鎮和全宰寯、《背著善宰跑》中的善宰、《我的出走日記》的具氏、《女神降臨》的韓書竣，你能在第一時間喊出他們真正的名字嗎？另外明明沒有演戲，卻老是被叫成「秀婷」的(G)I-DLE成員舒華，只因為外國粉絲一次喊錯名字，就差點「痛失本名」，氣得她都直抗議：「秀婷是誰啦？我是舒華！」女星林智妍在《黑暗榮耀》中飾演霸凌惡女朴涎鎮，由於宋慧喬在劇中時常在呼喚她名字「涎鎮吶」，讓許多網友、觀眾都開始跟著學宋慧喬，逐漸大家都開始以「涎鎮」取代她的本名，林智妍還曾在節目中提到，全家人都叫自己「涎鎮」，像是「涎鎮吶，你什麼時候要回家？」、「涎鎮吶，家裡有煮好吃的。」身邊的朋友也都這樣稱呼自己，就連新作品的導演也不例外！同樣因為《黑暗榮耀》痛失本名的，還有飾演「宰寯」的朴成勳，在機場被大叔認出來，然而對方竟把他本名姓氏和角色名字搞混在一起，叫成「朴宰寯」，連在《淚之女王》拍攝過程中，工作人員都會跟他說：「宰寯先生，麻煩移動一下。」另外在《魷魚遊戲》官宣的報導上，其他演員的名字都是本名，唯獨輪到他時變成了「全宰寯」，雖然痛失本名，但他本人對此表示覺得蠻有趣的。並非只有惡角會讓人忘記名字，以《背著善宰跑》中善宰一角爆紅的邊佑錫，過去曾經歷過一段無名的時期，直到等來「善宰」一角，才讓他終於被大眾看見，角色大爆紅引發一連串「善宰效應」，也因此在公開場合或是發布會等活動時，記者、路人們都常常以「善宰」這名字來呼喊他。孫錫久在《我的出走日記》中飾演寡言「具氏」具先生，擁有神祕的角色魅力，厭世頹廢的風格走出另一個迷人路線，在劇剛播畢的那段時間，孫錫久不管走到哪都會被呼喚為「具氏」，就連到現在如果問起他的姓氏，依然有一堆人會直覺反應是「姓具」。說到遇上人生角色的，也不能不提到在2020年接演《女神降臨》中「韓書竣」一角的黃寅燁，雖然劇中沒有獲得女主角的心，但「韓書竣」這個角色卻是斬獲了大票粉絲，IG追蹤人數大暴漲到千萬，可以說是「男二是觀眾的」最佳範例，即使《女神降臨》已經結束許久，至今還是有不少人以「韓書竣」來稱呼他。雖然不是因為演戲角色，但(G)I-DLE台灣成員葉舒華曾經好一段時間名字被叫成「秀婷」，究竟這個毫無相關的名字是怎麼來的？只因為有一次舒華直播時，有外國粉絲用中文留言：「秀婷，我正在為你學中文，你能誇我嗎？」舒華對此傻眼地回覆：「秀婷是誰啦？我是舒華。我的名字先學好來吧！」可愛直率的反應，讓粉絲們紛紛也開始以「秀婷」叫舒華，不過舒華本人曾說過還是希望粉絲們用真正的名字來稱呼她，因此現在也比較少看到這名字出現了。