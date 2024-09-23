康百視國際美食音樂節閃耀20年 9/28、29市民廣場見

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▲康百視國際美食音樂節今年邁入第20年，年年吸引眾多餐飲業者參與盛會，展現台中在地美食多元風味。（圖／主辦單位提供）

▲一年一度康百視國際美食音樂節，年年吸引大批民眾湧入品美食賞音樂。（圖／主辦單位提供）

一年一度由康百視英/中雙語雜誌主辦的國際美食音樂節，今年邁入第20周年，是台中最悠久的國際性慶典活動之一，將於28、29日在台中市民廣場登場，為這座城市展現最佳的美食、飲品和音樂和無聲(靜音)派對，邀請市民相揪暢享在地的吃喝玩樂。康百視雜誌合夥人何道明表示，很難相信康百視雜誌籌辦這個節慶已經有20年了，未來也將在這裡繼續宣傳這個美好城市，為居民和遊客提供在地音樂與美食，希望每個人參與者都能共同慶祝台中的美好，預計今年將吸引2萬人次民眾參與。」今年康百視節慶的亮點，包括約有50家來自台中的供應商，和約20支音樂表演團隊參與。供應商攤位將代表在地餐廳、咖啡館、酒吧、零售商、文化和創意公司、非營利組織、學校和藝術家，提供來自土耳其、泰國、印度、美國、墨西哥、新加坡、台灣和其他地方的多種異國美食，有特色捲餅、墨西哥捲餅、漢堡、美式點心和自製糕點、冰淇淋、沙威瑪、芝士熱狗、烤肉串、餃子、香腸、沙拉、義大利麵、雞翅、炸零食、素食餐和各種咖喱。除了官方啤酒贊助商AB InBev（可樂娜、百威）和禾樂精釀Hellow Brewery提供的啤酒，飲品多樣選擇包括各種-葡萄酒、威士忌、雞尾酒、奶茶和軟性飲料。2024年康百視節慶的其他贊助商還包括-台灣康寧、Mr. NS南北先生精釀啤酒和世界健身俱樂部World Gym。康百視活動最早在第10週年，於SOGO百貨前舉辦了小型的活動，邀請了一些攤販。現在的康百視節慶在大方向發展。另一個重要亮點是它成為了台中原創現場音樂的宣傳平台；包括各種搖滾、拉丁、爵士、藍調、民謠和鄉村風格。星期六的當前陣容，包括Double D’s, Native Space, The Manner Kings, 20-3, Point .22, and The Shapemaster, 與La Bocca Fiesta DJ Party。星期日的表演名單有Nell, School of Rock, Natural Disaster, The Wandering Singer, Trapped, Jazzhead and Young Bloods from NCHU Jazz, DJ Digital D, and San Jiao Mao. In addition to its main stage DJs, La Bocca Studio 還會延伸無聲派對至6-10 p.m.。今年音樂選項還增加了活動派對，台中DJ的演出也計劃在週六和週日，由位於公益路和中興街轉角附近的La Bocca Studio安排，La Bocca Studio將在節慶場地提供音樂、舞蹈和DJ的“無聲派對”現場提供耳機與頻道調整機。對於在週六晚間最後一場表演後，仍然充滿活力且意猶未盡的參與者們， 康百視節慶的 After Party， 將再次於當晚 9:30 至凌晨 4:00 在老虎城購物中心內的 Pink.B Bistro & Bar 寬敞的熱帶風情7樓場地舉行，屆時將有優秀的 DJ 和音樂精彩演出。康百視節慶將於週六中午 12 點至晚上約 9 點，以及週日下午 12 點至 8:30 在台中市民廣場舉行（無論天氣狀況），該廣場位於勤美對面，活動免費對外開放。雖然附近有公共和私人停車設施，但建議搭乘大眾運輸工具或計程車前往。欲了解最新消息，請查閱 “Compass Food & Music Fest 2024康百視雜誌社” 臉書 活動專頁。