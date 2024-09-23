適逢畢業季　主計總處：8月失業率為3.48%、較７月增加0.03%

我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院主計總處今（23）日公布8月失業率為3.48%，較上月增加0.03%，為連續3個月出現成長，推測上升主因為適逢畢業季，致失業率偏高。相較於去年同期則下滑0.08%，顯示仍較去年情況好。據主計總處統計，8月勞動力人數為1203.2萬人；8月就業人數為1161.3萬人；經過計算下，失業人數為41.9萬人，失業率為3.48%。與過往紀錄比較，8月失業率為3.48%，較7月上升0.03個百分點，較2023年8月則降0.08個百分點，顯示失業率較7月成長，但仍較去年同期下滑；統計今年前8個月失業率平均為3.39%，較上年同期下降0.13個百分點。若按年齡進一步分析，20至24歲者12.21%較高，推測多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25至29歲者失業率為6.01%，30至34歲者為3.37%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，雖然8月失業率較7月略微上升，但主因是受到季節性因素，並補充8月經季節調整的失業率為24年來的同月最低，且過往若沒有特別因素，9月畢業生陸續找到工作，失業率多會回落。比較各國未經季節調整、4週失業率，我國經試算為3.49%，加拿大8月失業率為7.5%，美國8月失業率4.4%，德國7月失業率3.7%，日本7月失業率2.7%，南韓8月失業率1.9%，顯示我國失業情況優於加拿大、美國、德國，但不如日本及南韓。然而，8月勞動供需市場調查結果也有部分指數偏向負面，如工作場所業務緊縮或歇業而失業者月增2400人，總人數已達10萬人；另因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者為19.7萬人，較上月增加2.2萬人。對此，主計總處說明，上述兩指標雖呈月增，但卻是年減，目前看起來8月的人數並沒有特別多，但由於失業人數畢竟是往上增加，主計總處會持續留意關注。