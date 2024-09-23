陳喬恩中式禮服造型曝光！低頭拭淚畫面美呆　笑虧：財閥好大氣

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾偉昌（右）與陳喬恩（左）昨日在馬來西亞蘭卡威海島舉行婚禮。（圖／翻攝IG@alan.chen._）

▲▼陳喬恩典雅的大紅色中式禮服，上面還有金龍刺繡，看起來喜氣洋洋，哭得梨花帶淚的照片美翻。（圖／翻攝自陳喬恩IG）

45歲女星陳喬恩和小9歲大馬富二代男友Alan（曾偉昌）2022年登記結婚，昨（22）日在馬來西亞蘭卡威海島舉行婚禮，現場星光熠熠，不少藝人朋友都到場獻上祝福，包括七朵花團員、明道、鄭元暢等人，她也一連換上好幾套絕美婚紗現身，在IG上和外界分享喜悅，其中一組中式禮服的照片引發熱議，陳喬恩低頭拭淚的照片美翻，喜氣洋洋的畫面也讓她笑虧：「財閥好大氣。」陳喬恩和Alan為了這場「世紀婚禮」包下整間飯店，選在交往5周年紀念日補辦婚禮，會選在馬來西亞蘭卡威海島，是因為這裡是他們兩人定情的地方，她也一連發佈多則貼文，曬出婚禮上的美照，除了西式白紗之外，她也曬出東方款式，典雅的大紅色中式禮服，上面還有金龍刺繡，而Alan則是金色及紅色的套裝搭配，兩人看起來喜氣洋洋。陳喬恩曬出自己低頭拭淚的照片，不僅散發出古典美，更是哭得梨花帶淚，畫面看起來十分夢幻，婚禮現場到處都貼著「囍」、「百年好合」等字，洋溢著幸福，她也在內文笑說：「財閥好大氣。」讓不少網友紛紛直呼：「太美太帥了！！ 一切太夢幻了！！愛妳們，永遠幸福快樂、甜甜開心！」、「愛人！太美了啦！」、「仙女是不用吃飯都瘦的。」陳喬恩在婚禮向老公喊話：「你是我的愛人、我的家人、我最好的朋友、最完美的旅行夥伴。」致詞時一度哽咽，「最好的人也許會來的晚一點，但你來了。」直言兩個人的個性互補，讓他們的生活變得平凡又有趣，感謝老公總是將她擺在第一位，「謝謝你愛我，你就是我的家，我愛你老公。」浪漫氛圍感染了所有人。