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雨天防觸電！台電教「4大必知事項」安全用電　清潔撇步還能省電

記者蕭涵云/綜合報導

▲連日大雨、豪雨，民眾出門必備雨具，宅在家也要注意用電安全，慎防家電漏電或導電，台電電力粉絲團教學「4大必知事項」，謹記「2不2要」守則，搭配兩招清潔撇步與用電好觀念，省電又安全。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
▲連日大雨、豪雨，民眾出門必備雨具，宅在家也要注意用電安全，慎防家電漏電或導電，台電電力粉絲團教學「4大必知事項」，謹記「2不2要」守則，搭配兩招清潔撇步與用電好觀念，省電又安全。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
連日大雨、豪雨下個沒完沒了，民眾除了出門必備雨具，宅在家也要注意用電安全，下雨天水氣多、濕氣重，家中電器容易漏電、導電，台電電力粉絲團教學「4大必知事項」，注意插座、插頭積污會提高導電風險。謹記「2不2要」安全用電，還搭配兩招清潔撇步與用電好觀念，幫大家省電還能確保安全。

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⚡️不！濕手不碰電器、插頭插座
民眾千萬記得，如果出門在外不小心被雨淋濕，回到家中，請記得避免馬上接觸電器用品，以防止觸電危險。尤其手濕濕地就要觸碰插座或插頭，雖然外層有塑膠包覆，仍要小心觸電可能。

⚡️不！家電受潮勿插電
台電電力粉絲團也提醒大家，如果家電有泡水或受潮情況，千萬不可直接插電使用。建議先將家電送檢修，避免日後使用發生危險。

⚠️省錢撇步！長期不用家電時記得拔插頭
事實上，家中電器就算沒開，只要插頭插著就有積污導電的風險。如果長期不太使用，記得可以拔掉插頭，能省電又兼顧安全。尤其如果發現插座鬆動或是有綠繡問題，也要記得立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

▲台電電力粉絲團教學「4大必知事項」，謹記「2不2要」安全用電守則。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
▲台電電力粉絲團教學「4大必知事項」，謹記「2不2要」安全用電守則。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
⚡️要！檢查及清潔插頭、插座
除了家電不用時就要切斷電器電源；台電電力粉絲團強烈提醒，如果下雨時，發現家中有嚴重漏水情形，也應關閉電源總開關，以防止家中電器有機會漏電。

⚡️要！漏水時要關閉電源​​​​​​​
由於灰塵、毛髮等髒污，遇到水氣也可能讓兩極通電，進而造成短路引發火災。因此要養成時刻檢查及清潔插頭、插座的好習慣。清潔撇步：第一要關掉電源，第二可戴上膠質手套，用棉花棒、紙巾沾走灰塵或用「乾」布輕拭；不可使用濕布清潔，以免發生觸電喔。

如果發現連續好幾天下雨，導致家裡太潮濕，擔心電器容易有漏電風險的話，不妨照著台電電力粉絲團教學「4大必知事項」，核對「2不2要」安全用電守則，順便將家電整理一番也不錯。

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