花80元買雞排！他咬下驚覺「肉跟紙一樣薄」　苦主笑了：南崁之光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吃到紙片雞排的苦主拍下照片。（圖／蘆竹南崁大小事社團）

台灣國民美食之一的「雞排」，近年飆漲速度相當驚人，從起初的50元銅板能買到，漲到現在有部分連鎖店已經定價破100元，而市場平均價格大約在80元左右。不過就有桃園民眾花費80元買了一塊雞排，拿到手一咬後卻發覺口感不對，放下一看才發現「雞排的肉跟紙一樣薄」，實物畫面也引爆全台網友議論。一位網友今（23）日在臉書《爆料公社二社》上無奈分享，自己在桃園市蘆竹區的南崁花了80元買炸雞排，結果餐點拿到手後立刻開心咬下，想要嚐到雞排厚實多汁的口感一飽口福，沒想到咬下去卻發現口感相當詭異，於是放下手中雞排一看，才發現雞排的厚度跟一張白紙差不了多少。這讓當事人無奈表示，「我以為我花80塊買的是雞排，沒想到買來的是一張雞肉紙！」畫面曝光後，隨即引爆大批網友譁然，「第一次看到這麼薄的，應該不叫雞排而是雞紙了」、「比臉大雞排，但厚度不保證嗎？XD」、「可以弄成這麼薄，老闆刀功厲害」。更有許多網友看完後，也想到店家朝聖一波，對此，當事人僅透露，店家在桃園市南崁的南上路，而且沒有Google地標可以查看。另外在南崁當地社團，還有受害者同樣拿著薄如白紙的雞排，無奈發文大喊：「這個厚度應該可以稱為南崁之光」。