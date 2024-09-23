夏于喬認了與陳喬恩目前近況　已久未聯絡也沒接到對方婚禮的邀約

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▲楊貴媚（左）與夏于喬新片進軍釜山影展競賽，片中兩人演母女。（圖／記者李政龍攝影）

▲曾敬驊（左）與李沐都入圍了釜山影展的OTT內容大獎，但曾敬驊不會出席，李沐要單打獨鬥。（圖／記者李政龍攝影）

▲陳妍霏也有新片《夜校女生》要在釜山影展亮相。（圖／記者李政龍攝影）

2024釜山影展將從下個月2日起展開，台灣電影《小雁與吳愛麗》將角逐評審團大獎「金智奭獎」（Kim Jiseok Award），楊貴媚和夏于喬這對戲裡的母女要走上星光大道紅地毯。夏于喬和近日在蘭卡威舉辦婚禮的陳喬恩，曾在偶像劇《剪刀石頭布》演姊妹，一度交情頗佳，被視為演藝圈內的姐妹淘，但之前夏于喬曾表示外傳自己會去陳喬恩的婚禮，也是看了新聞才知道。她今（23日）出席釜山影展行前記者會，表示陳喬恩後來在中國發展，自己留在台灣拍戲，已經很久沒有聯絡，也沒有接到對方婚禮的邀請。《小雁與吳愛麗》角逐釜山影展的「金智奭獎」，對楊貴媚別具意義，她原本就與獎項名稱來源的金智奭本尊頗為熟稔，講到彼此的淵源，語氣瞬間哽咽：「這是第一部台灣電影入圍這個獎，剛好就是《小雁與吳愛麗》，感受到釜山影展對台灣影人的重視。」她感念過去身為釜山影展創始人之一的金智奭，對於台灣電影一直很給予很多機會，以前他跟家人來台灣，楊貴媚會帶他們去永康街吃芒果冰，金智奭的兒子小時候就會在她手背上灑水珠，一直按摩、撫摸，樣子很可愛，她也戲稱他是自己的「小男友」。然而楊貴媚2015年從金智奭手上領了「美麗佳人亞洲大賞」終身成就獎，對方卻在2年後過世，她相當不捨，這次到釜山，她會和《小雁與吳愛麗》導演林書宇一起到金智奭的長眠之地致意，也會去拜訪金智奭的家人。至於「小男友」現在怎樣了？她答道：「女朋友可能都已經換了不知道多少個了！」楊貴媚和戲裡演女兒的夏于喬，都對釜山的美食很難忘，前者還記得曾被榮譽主席金東虎約在早上6點去吃海鮮，結果是鮮甜到令她回味至今的河豚；而後者則記得生章魚在嘴裡活跳跳的感受。近年來迅速崛起的李沐，入圍釜山影展相關活動之一的亞洲內容暨全球OTT大獎最佳女配角，除了期盼有機會見到在該獎提名最佳女主角的周迅外，還上網查了當地最熱門的單軌電車相關資訊，顯然影展活動之外的空檔已擬好出遊計畫。不過她的《誰是被害者》同劇夥伴曾敬驊也入圍了最佳男新人，卻因為要為新角色做功課，將缺席釜山影展，李沐不禁直呼：「我恨你！」除了期待一嘗韓國美食，台灣眾星也期待看到韓國大牌。夏于喬透露韓國影帝黃晸珉會在影展期間有講座，聽得這次要前往釜山宣傳新作《夜校女生》的陳妍霏和李沐等人都很感興趣。倒是金馬影后謝盈萱，也要為新劇集《影后》前進釜山為前3集做世界首映，由於還忙別的工作，她不但不會在影展開幕第一天抵達，現在也都還沒任何想法，笑言跟著大家一起走就對了，反正楊貴媚一定對當地美食知道很多。