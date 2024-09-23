羅廷瑋會勘公車撞死女大生現場　行人團體點出兩大路殺陷阱

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▲立委羅廷瑋要求市府針對事故路口設計進行檢討。（圖／立委羅廷瑋提供，2024.09.23）

台中市巨業客運305號公車昨晚撞上正在過斑馬線的東海大學女大生，造成1死1傷慘劇，市府交通局與行人團體、民代今下午會勘現場，「行人零死亡推動聯盟」發起人黃筠倧指出，事故路口存在未更貼合轉向軌跡的凸出設置，行人穿越線沒畫設在正確位置上等兩大錯誤；立委羅廷瑋認為該路口雖有燈，但似乎是比較重氣氛的「街燈」，強調路口還是應以明亮的路燈為主，否則下雨天燈光會愈形昏暗。立委羅廷瑋今（23日）下午邀交通局到肇事現場會勘，了解相關道路設計是否有改善空間。「行人零死亡推動聯盟」發起人黃筠倧指出，該路口最嚴重的問題，是轉角未畫設更貼合轉向軌跡的凸出線，易造成車輛轉彎時駕駛「切西瓜」，或以不對的路徑轉彎，衍生路口超車問題。此外，路口存在車道太寬的問題，一邊5.8米、一邊4.3米，也易造成駕駛人以錯誤的速度行駛，黃筠倧指出，發生車禍的綠川東街和中山路口的行人穿越線，沒有畫在易讓駕駛注意到有行人的正確位置，比較可能是造成這次車禍的原因。此外，行穿線是否照明不足、公車有沒張貼隔熱紙或遮陽板，都可能導致駕駛在晚上或雨天沒注意到行人，此部分仍待調查釐清。交通局主任秘書郭志文說，事實上綠川東街和中山路口的行人穿越線已經退縮過1次。黃筠倧所談的，是利用槽化線縮小路口的概念，交通局將視每個路口情形加以參考、持續改善道路空間，確保用路人安全。羅廷瑋和市議員張彥彤要求市府針對路口設計進行檢討，尤其該路口雖有燈，但好像是以往依城鄉風貌設置的「街燈」，路口仍應以明亮的路燈為主，尤其遇到下雨天，燈光會愈形昏暗，市府應全面改善路燈照明。羅廷瑋說，台中市長期被譏諷為行人地獄，不能把責任都推給公車司機，也要考量交通工程有無顧及行人安全，不希望每個路口都要用寶貴的生命換來改善。