推動海洋資料整合！國家海洋研究院與台灣生物資訊聯盟簽MOU

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▲國家海洋研究院院長陳建宏(右)與台灣生物多樣性資訊聯盟會長楊嘉棟(右)共同簽署合作備忘錄。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳建宏(右)致送紀念品給台灣生物多樣性資訊聯盟，由會長楊嘉棟(左)代表接受。(圖／國家海洋研究院提供)

海洋委員會國家海洋研究院於今(23)日，在台北市中油大樓會議室，與台灣生物多樣性資訊聯盟，共同簽署合作備忘錄(MOU)，未來雙方合作，將有助於推動我國海洋生態資料整合及共享，以應用於支持海洋保育政策，達到永續發展之願景。國家海洋研究院與台灣生物多樣性資訊聯盟共同簽署合作備忘錄(MOU)，是由國家海洋研究院院長陳建宏與台灣生物多樣性資訊聯盟會長楊嘉棟共同主持，並代表雙方簽署合作備忘錄，國家海洋研究院院長陳建宏並致送紀念品給台灣生物多樣性資訊聯盟，由會長楊嘉棟代表接受。國家海洋研究院院長陳建宏表示，生物資料管理、流通與開放之落實，對於生物多樣性研究保育與永續發展至關重要，國家海洋研究院乃與成立於2021年，致力推動生物多樣性資料開放的跨組織協作團隊，促進生物多樣性資訊共享網絡之建構的台灣生物多樣性資訊聯盟(Taiwan Biodiversity Information Alliance, TBIA)簽署合作備忘錄。陳建宏說，目前台灣生物多樣性資訊聯盟(TBIA)，共有10個夥伴單位，包含中央研究院生物多樣性研究中心、農業部生物多樣性研究所、農業部林業及自然保育署、海洋委員會海洋保育署、內政部國家公園署、農業部林業試驗所、國立台灣博物館、經濟部水利署、國立自然科學博物館及中央研究院數位文化中心等。陳建宏並說，經過TBIA夥伴多年的合作與努力，2023年底正式推出生物多樣性資料庫共通查詢系統平台，整合目前10個TBIA夥伴生物多樣性資訊資料累計逾2300萬筆，而國家海洋研究院建置國家海洋資料庫及共享平台(NODASS)，並自2023年起開始推動全海域基礎調查，已蒐集11大類生物，包含藻類、海草、珊瑚、甲殼類、螺貝類、頭足類、棘皮動物、魚類、爬蟲類、鳥類、哺乳類等，以及環境DNA(eDNA)等特色生物資料，在國內海洋生態相關領域研究有相當豐碩之調查成果。陳建宏指出，國家海洋研究院期盼未來雙方進行實質合作，透過資料介接機制將NODASS平台豐富海洋生態調查資料、eDNA調查資料納入生物多樣性資料庫共通查詢系統平台，未來會持續進行海洋生態調查，也期許未來透過雙方長久合作，一起對生物多樣性資料開放做出實質貢獻。