親子共讀多語繪本心得徵件起跑　教育部：提升全民體認多元文化

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為了提升全民對於多元文化的體認與交流，教育部表示，今（23）日開放各校學生參與113年度全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動，期待能讓學生喜愛閱讀、認識自我，從中感受美妙。教育部指出，全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動至今辦理10年，112年度共有494人參賽以及81人獲獎，受到許多學生與家長的熱烈迴響，113年度的活動今日起至10月18日開放徵件，更多資訊可至新住民子女教育資訊網。教育部表示，彰化縣南郭國小學生吳宜蒨撰寫、教師黄郁芝指導的作品《世界的孩子 不一樣的生活》，內容描述7個不同國家的小朋友每天的生活習慣，雖在食、衣、住、行皆有不同，不過只要抬頭看見的仍是同一片天空，即便身處在不同的地方，卻也踩在同一片土地，傳遞「世界就像是一個地球村，我們要了解別人的生活方式並且尊重，要友善和平地對待別人，當彼此的好朋友」，獲得112年度多語多元文化繪本親子共讀心得感想國小低年級組特優，並且透過親子共讀的方式，除了能讓孩子透過書本了解不同國家的文化，也能培養親子之間的情感，給予孩子不同文化的啟示。國教署表示，多元族群是台灣社會發展的特色，藉由全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動，倡導多元文化繪本親子共讀作為起點，養成學生喜愛閱讀、認識自我，並且促進國際族群融合與多元文化傳承與創新多元智能的展現，也讓孩子在共讀繪本的過程之中，感受多元文化的美妙。