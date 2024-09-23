屏東高屏溪驚見「長2公尺鱷魚」　縣府農業處加強巡邏：民眾勿抓

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▲高屏溪驚見鱷魚，嚇得民眾通報縣府農業處。（圖／屏東縣農業處）

近日驚傳有民眾在高屏溪上游發現疑似有超過2米的鱷魚，立刻通報相關單位，屏東縣府農業處17日農業處動保科派出3人花了3個小時，以雞來誘捕鱷魚，已將長207公分、重54公斤的凱門眼鏡公鱷抓到，但民眾回報還至少有5條在附近流域活動，農業處今（23）日表示，已加強巡邏，也請民眾協助通報，不要動手去抓。根據了解，該隻凱門眼鏡公鱷具有攻擊性，已經是成鱷，很可能是寵物棄養，至於是從哪裡流出還要再查證釐清，也提醒民眾發現時立即通報，不要動手去抓以免危險。《中央社》報導，屏東縣府農業處動物保護及保育科長李繼雅表示，凱門眼鏡鱷是寵物市場上常見鱷魚，飼養不用登記，至於距上次屏東接獲捕鱷魚通報是在民國2022年8月，當時追查鱷魚是有主人的，飼主得知消息上門領回。李繼雅提醒民眾，若有發現鱷魚一定要馬上通報，農業處會派員前往捕捉。